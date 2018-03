“Ha” senza h e congiuntivi ko al Concorso scuola : bocciati tre aspiranti maestri su 4 : “Ha” senza h e congiuntivi ko al concorso scuola: bocciati tre aspiranti maestri su 4 Anche doppie saltate e “xké” in stile sms: lo scritto del 2016 scatena le polemiche sul basso livello di preparazione grammaticale della classe docente Continua a leggere L'articolo “Ha” senza h e congiuntivi ko al concorso scuola: bocciati tre aspiranti maestri su 4 proviene da NewsGo.

"Ha" senza h e congiuntivi ko al Concorso scuola : bocciati tre aspiranti maestri su 4 : Anche doppie saltate e "xké" in stile sms: lo scritto del 2016 scatena le polemiche sul basso livello di preparazione grammaticale della classe docente

Concorso scuola : 22.087 posti liberi - andiamo a scoprire in quali regioni : Arriveranno circa 100mila domande di candidatura per l'imminente Concorso cattedra 2018, riservato agli insegnanti abilitati o in possesso di specializzazione sostegno per la scuola secondaria. Attualmente sono circa 86.000 i docenti iscritti in seconda fascia che aspirano e faranno di tutto per ottenere il famigerato ''ruolo''. Ma quali sono le prove che dovranno affrontare? Concorso a cattedra 2018: una sola prova orale per gli abilitati Una ...

Ance Catanzaro lancia il Concorso di idee 'Macroscuola' : ... ritenendo l'istruzione un obiettivo strategico ed un bene prezioso per la società e l'economia: gli edifici scolastici, la loro adeguatezza, la loro rispondenza alle nuove esigenze di apprendimento ...

Catanzaro : Confindustria. Concorso di idee 'Macroscuola' : ...partenariato che permetta agli studenti di conoscere l'impresa e la sua cultura e in prospettiva di aprire loro le porte delle imprese per offrire esperienze di orientamento e formazione al mondo del ...

Aspiranti prof di scuola : boom di iscritti ai corsi in vista del Concorso : Diamo inoltre voce ad alcune testimonianze di chi è stato costretto ad iscriversi, nonostante lavori già nel mondo della scuola.

Concorso scuola 2018 : 80.000 immissioni e 18.000 contratti - ecco come Video : Il 2018 sara' un anno molto importante per coloro che aspirano ad entrare nel mondo della scuola. Infatti ci saranno tre concorsi pubblici: il primo per i docenti gia' abilitati che ambiscono al ruolo; il secondo per i docenti non abilitati ma con 36 mesi di servizio alle spalle; l’ultimo per gli aspiranti docenti non abilitati, con il solo titolo di laurea, e con 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche. ...

