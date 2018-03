Blastingnews

: Concorso Operatore socio sanitario, OSA e infermieri: modalità e requisiti - lukescintu : Concorso Operatore socio sanitario, OSA e infermieri: modalità e requisiti - AslRoma5 : Domande prova preselettiva del concorso pubblico per n. 15 posti di operatore socio sanitario - Asl Roma 5 - ConcorsiPubblic : operatore specializzato Vercelli - 1 posto -

(Di domenica 11 marzo 2018) Per chi è alla ricerca di nuovi concorsi per il ruolo di, OSA e infermiere, sono stati pubblicati differenti bandi per relativi ruoli professionali, per un totale di 35 posti vacanti. Bandi pubblici OSS e OSA In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Pugliese Ciaccio di Catanzaro è indettopubblico, per l'assunzione di 30 posti di, con contratto a tempo indeterminato. Possono fare domanda: Appartenere alla comunità europea; Diploma di istruzione secondaria di primo grado; Titolo di(corso durata annuale). Presentazione della domanda L'istanza dovrà essere presentate in forma telematica accedendo sul sito aziendale, alla sezione 'bandi di', e verranno disattivate, entro le ore 19:00 del prossimo 5 aprile 2018. Oltre la compilazione della domanda è ...