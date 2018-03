Concorsi per infermieri e OSS | la lista dei 320 posti disponibili fino ad aprile

Concorsi Farnesina : per personale esperto domanda aprile 2018 : ... da inserire mediante la sede di Tallinn in Estonia in possesso dei successivi requisiti : Laurea in Economia Aziendale, IT, Ingegneria Civile o pari ; conoscenza approfondita delle lingue dell'...

Concorsi Farnesina : per personale esperto domanda aprile 2018 : Continuiamo con altre novità che riguardano il settore dell'impiego. Si segnala che la Farnesina ha divulgato nuovi bandi di concorso pubblico,per il reclutamento di ulteriore personale esperto. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. Bandi di Concorso aprile 2018 L'Istituzione EU.LISA-AG.EU. ha emanato un concorso pubblico, per l'accoglimento di profili in funzione di Senior Procurement Officer ovvero Responsabile degli ...

Banca d'Italia : due Concorsi per la selezione di 15 giovani tecnici : La Banca d'Italia, la Banca Centrale della Repubblica Italiana, è un istituto di diritto pubblico che ha la sua sede principale a Roma, nonché sedi secondarie diffuse in tutta Italia. Nelle ultime settimane, la Banca d'Italia ha indetto due concorsi funzionali alla selezione di:...Continua a leggere

Anief : riaprire Gae per diplomati magistrali o assumere con Concorsi riservati : I diplomati magistrali attendono la data del 23 marzo per continuare a protestare contro la plenaria. Nello stesso giorno verrà reso noto anche il parere dell’Avvocatura di Stato che chiarirà quale destino avranno i 6000 diplomati magistrali che superano l’anno di prova. Il presidente nazionale dell’Anief Marcello Pacifico, come riportato su Orizzonte Scuola, ne paventa […] L'articolo Anief: riaprire Gae per diplomati ...

Olimpiadi “Verdi” : a Euroflora 240 Concorsi per premiare le eccellenze estetiche e tecniche : A cavallo tra novità e tradizione lo spettacolo di Euroflora è destinato a fare della città di Genova e della regione Liguria le ambasciatrici in ambito europeo della cultura della bellezza e del paesaggio. Grazie al coinvolgimento dei migliori professionisti del settore i Parchi di Nervi diventano il luogo in cui dal 21 aprile al 6 maggio si potranno ammirare le più belle piante e fioriture in commercio nonché le più attuali tendenze in ambito ...

Concorsi per economisti e giuristi a marzo presso Unicredit - AE e tanti Comuni : Bisogna essere in possesso di Laurea in Economia del Turismo e Marketing o di laurea riconosciuta equipollente per effetto di legge. Bisogna allegare la ricevuta di versamento della tassa di concorso ...

Concorsi per economisti e giuristi a marzo presso Unicredit - AE e tanti Comuni : Dopo gli aggiornamenti sui tanti Concorsi in polizia locale con scadenza fra un paio di settimane, ci occupiamo di bandi e occasioni di lavoro aperti a laureati in Legge ed Economia con scadenza per le iscrizioni a marzo. Si tratta di bandi indetti da vari enti locali, da Unicredit per 500 posti e dall'Agenzia delle Entrate per circa 700 unità, di imminente pubblicazione. Il gruppo Unicredit ha annunciato un piano occupazionale che porterà a ...

Concorsi pubblici Sanità : nuovi bandi per OSS e CPS : Anche per il mese di marzo sono attesi numerosi bandi di concorso nel settore delle professioni sanitarie. In Gazzetta Ufficiale sono stati, infatti, pubblicati i Concorsi relativi alla selezione, tramite titoli, esami o colloqui, di OSS, CPS, Tecnici, Infermieri, Dietisti, Ostetriche e Assistenti sanitari, consultabili anche sui siti ufficiali delle Aziende indicate tra parentesi. Questi Concorsi prevedono un contratto di lavoro a tempo ...

Il mondo del design a Treviso per 4 giornate tra conferenze e Concorsi : Il nostro augurio è che il festival del design contribuisca a dare energia e nuovi stimoli ad un territorio fondamentale per l'economia nazionale'. Una novità degli ultimi giorni, per i veri ...

Cinque Concorsi per biologo e biotecnologo : scadenza fino al 11/03/2018 : Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e due enti ospedalieri hanno emanato nuovi concorsi per il ruolo sanitario di biologo e biotecnologo. Di seguito, le info e dove inviare la domanda di ammissione. Concorso biologo L'Azienda Sanitaria di Crotone ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente biologo - disciplina patologia clinica. Tra i requisiti specifici è richiesta: Laurea in scienze ...

Concorsi Ministero Giustizia per psicologi - in Avvocatura per praticanti a marzo Video : Dopo gli aggiornamenti dedicati alle assunzioni a tempo indeterminato in Trenitalia e al bando in polizia penitenziaria [Video] vi aggiorniamo su vari Concorsi dedicati agli psicologi e ai criminologi. Per ogni bando indichiamo i requisiti richiesti, come e quando presentare domanda e le prove d’esame. Incominciamo con il dire che il Ministero della Giustizia ha indetto una selezione pubblica, per titoli e per colloquio d’idoneita', per ...

Concorsi truccati : interdizione per sei docenti universitari : Concorsi truccati per l'abilitazione dei docenti di diritto tributario: dopo il terremoto che ha colpito il mondo accademico nel settembre scorso, arriva una nuova tegola sui professori coinvolti nell'...

Concorsi Ministero Giustizia per psicologi - in Avvocatura per praticanti a marzo : Dopo gli aggiornamenti dedicati alle assunzioni a tempo indeterminato in Trenitalia e al bando in polizia penitenziaria vi aggiorniamo su vari Concorsi dedicati agli psicologi e ai criminologi. Per ogni bando indichiamo i requisiti richiesti, come e quando presentare domanda e le prove d’esame. Incominciamo con il dire che il Ministero della Giustizia ha indetto una selezione pubblica, per titoli e per colloquio d’idoneità, per l’istituzione di ...

Sanità : ripartono Concorsi per primariati in ospedali trapanesi : Palermo, 9 feb. (AdnKronos) - ripartono i concorsi per quattro primariati negli ospedali di Trapani, Marsala, Castelvetrano e Mazara del Vallo. L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha rilasciato l’autorizzazione a proseguire nelle procedure di selezione per quattro incarichi di strutture