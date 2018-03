“Con papà alle Case del popolo Ma lui ora ha scelto Salvini” 

Cassino - 14enne scrive nel tema : “Sono stata stuprata da papà”. Gip : “Confidenze attendibili e agghiaccianti” : La traccia del tema di italiano diceva “Scrivi una lettera a tua madre confessandole ciò che non hai il coraggio di dirle”. E una ragazza, 14 anni, ha scritto: “Sono stata stuprata da papà, la prima volta fu in un giorno in cui non mi sentivo molto bene e non sono andata a scuola”. Dopo che il fatto, avvenuto a Cassino, provincia di Frosinone, era stato riportato da alcuni quotidiani, è arrivata la conferma del Gip: il ...