“Come sopravvivere?…” Lacrime in diretta per Barbara D’Urso Nel bel mezzo di Domenica

caffeinamagazine

: AVV. Giuseppe de Simone – L’USURA SOPRAVVENUTA, OVVERO COME SOPRAVVIVERE AL CAOS ERMENEUTICO DOPO LE SEZIONI UNITE… - desimoneius : AVV. Giuseppe de Simone – L’USURA SOPRAVVENUTA, OVVERO COME SOPRAVVIVERE AL CAOS ERMENEUTICO DOPO LE SEZIONI UNITE… - Wilsondechet : La madre ha deciso che da domani ogni sera si mangerà solamente minestrone, minestre varie o latte. Io ora però amm… - BernyZb : RT @geronimo_73: 'Come sopravvivere sul lavoro e rendere al meglio' di @geronimo_73 su @LinkedIn -

(Di domenica 11 marzo 2018) La scorsa settimana aveva commosso moltissimo il ricordo di Lory Del Santo, a distanza di 27 anni, della morte del figlioletto Conor. In particolare il pubblico è rimasto colpito da quell’ultimo bigliettino inviato dal bambino di appena 4 anni al padre Eric Clapton, per dirgli quanto lo amava. La regista ha raccontato di quanto sia stata complicata la relazione con il musicista inglese e di quando il manager di Clapton le ha offerto dei soldi per abortire. Il racconto si è fatto da brivido quando l’ex protagonista del Drive In ha raccontato quel maledetto giorno, quando per andare a controllare un fax non ha più tenuto sotto stretto controllo il figlio, che è così precipitato da un grattacielo. Le parole di Lory hanno emozionato tutti, a partire dalla padrona di casa, che non è proprio riuscita le. La Del Santo ovviamente ha avuto dei momenti di ...