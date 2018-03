Com' è che a Torino le Officine Grandi Riparazioni sono già da riparare

Come è stato detto alla mamma Antonietta che le sue figlie non ci sono più Video : Il marito Luigi Capasso, prima di togliersi la vita, ha brutalmente ucciso le due figlie e tentato di ammazzare anche lei, la mamma, riuscendo soltanto a ferirla in modo molto grave. Antonietta non si è ancora ripresa dall'operazione che ha subito in to all'aggressione, e si trova ancora all'ospedale [Video], curata con estrema attenzione da medici, infermieri, e psicologi. Loro le hanno detto la verita' mamma Antonietta Gargiulo non parla ...

"Abbiamo confermato gli aiuti ai Commercianti - il Comune incassa la metà di ciò che spende" : La Spezia - A rispondere alle polemiche nate per la tariffa del Cosap è l'amministrazione comunale che in una nota precisa che in realtà sono stati confermati gli aiuti agli ambulanti. Nella nota si ...

Come è stato detto alla mamma Antonietta che le sue figlie non ci sono più : Il marito Luigi Capasso, prima di togliersi la vita, ha brutalmente ucciso le due figlie e tentato di ammazzare anche lei, la mamma, riuscendo soltanto a ferirla in modo molto grave. Antonietta non si è ancora ripresa dall'operazione che ha subito in seguito all'aggressione, e si trova ancora all'ospedale, curata con estrema attenzione da medici, infermieri, e psicologi. Loro le hanno detto la verità mamma Antonietta Gargiulo non parla ancora, ...

Corteo antirazzista - Forza Italia : "Comprendiamo il dolore della Comunità senegalese - non la strumentalizzazione politica che dell'omicidio di Idy Diene ha fatto la sinistra" : "Firenze non è una città razzista. Si fatica a comprendere il perché della manifestazione di oggi. Nardella ha sbagliato a partecipare" "Non si sono registrate violenze né danneggiamenti, e di questo ...

“Wow! Che sventola”. Caterina Balivo in versione bomba super-sexy. Lo scatto sui social manda in delirio i fan : valanga di Commenti e like : ”Prova costume dopo la diretta e… C’è il trucco ma non c’è l’inganno… swippate la seconda foto e capirete perché ? Mai prendersi troppo sul serio… mancano 2 taglie!!!” Caterina Balivo, 38 anni, bellissima sui social. La conduttrice di Detto fatto pubblica uno scatto mentre fa la prova costume, nel suo camerino che la ritrae a piedi nudi, circondata da abiti, mentre sfoggia un vestito che ...

“Lucianina - Lucianina”. Littizzetto - clamorosa gaffe su Filippa Lagerback. Gelo in studio a Che tempo che fa e la Compagna di Bossari la mette subito in riga subito (Che figuraccia) : clamorosa gaffe di Luciana Littizzetto. Il fatto non è passato inosservato e Striscia la notizia, il telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci ha ‘smascherato’ la comica. Nella puntata di ”Che tempo che fa” andata in onda ieri sera, Luciana Littizzetto ha messo nel mirino Filippa Lagerback. Ma andiamo con ordine. Il discorso è iniziato quando la comica ha risposto, una volta per tutte, ad uno degli ...

Come funziona il rilevamento delle scariche elettriche in Italia? : I fulmini e le onde radio Le scariche generate da un temporale producono impulsi a radiofrequenza, la cui intensità diminuisce con l’aumentare della frequenza. Tali onde si propagano lungo tutta la superficie terrestre e poiché in ogni secondo possiamo calcolare sulla Terra circa 100 scariche elettriche è chiaro che potremo ascoltare i fulmini prodotti da […]

Finte code per il reddito di cittadinanza? La prova che il Sud è un mondezzaio di luoghi Comuni : L’ultima tornata elettorale è stata la sgradevole dimostrazione della persistenza di un mondezzaio di luoghi comuni tuttora persistenti sul Sud. Avevano iniziato subito, a urne appena aperte, con la storia del voto meridionale determinato dalla promessa del sussidio denominato “reddito di cittadinanza”. Colpendo indiscriminatamente, con un niagara di idiozie, milioni di meridionali che, come il sottoscritto, hanno votato secondo ben altri ...

Coman - Pd - replica all'opposizione 'Adesso capisco perchè il centrodestra ha perso in città' : L'amministrazione di questa città ha vinto per ben due volte grazie ad una coalizione che, oltre ad avere pari dignità nella gestione politica, ha sempre guardato alle problematiche da risolvere ...

Michelle Hunziker - Celeste Trussardi Compie 3 anni - le foto della festa con mamma e la sorella Aurora : BERGAMO - Celeste Trussardi compie 3 anni e mamma Michelle Hunziker e papà Tomaso le organizzano una festa a tema "Biancaneve e i sette nani", in compagnia di alcune amichette e...

“Daniele Bossari lascia l’Isola dei Famosi”. La notizia bomba dopo le polemiche : attaccato da tutti (vip Compresi) sui social - il vincitore del Gf Vip pronto al clamoroso addio. I motivi della scelta a sorpresa : Continua a non trovare pace questa edizione 2018 de L’isola dei Famosi, nata all’insegna delle polemiche e proseguita per settimane e settimane sulla stessa falsariga, con accuse e scandali che si susseguono a un ritmo ormai serratissimo. Prima il canna-gate, che continua ad avere strascichi dopo le accuse di Eva Henger a Francesco Monte. Poi il caso omofobia che ha visto coinvolto Franco Terlizzi. Poi, in rigoroso ordine ...

Altro che 'Reddito di Cittadinanza' e 'Flat Tax' - imminente l'aumento dell'IVA al 24% : Come le promesse elettorali si scontrano con la ... : Il compito , difficile, toccherà al nuovo Governo , ?, Non ci sarà ancora il nuovo Governo, ma l'Italia entro il 10 Aprile dovrà presentare il nuovo DEF , Documento di Economia e Finanza, : una ...

Intel valuta l’acquisizione di BroadCom - che a sua volta continua a insidiare QualComm : Mente Broadcom sta tentando in tutti i modi di acquisire Qualcomm, che respinge le offerte, Intel si preoccupa e inizia a valutare la possibilità di una doppia acquisizione, che di fato non gioverebbe al mercato. L'articolo Intel valuta l’acquisizione di Broadcom, che a sua volta continua a insidiare Qualcomm è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.