COLOGNO MONZESE | INCENDIO CARTIERA Video | Milano | “rogo doloso” e allerta amianto vicino

Milano - vasto incendio in cartiera a COLOGNO MONZESE : il sindaco - “al momento nessun pericolo” : A seguito del vasto incendio che ha interessato una cartiera a Cologno Monzese (Milano) sono state evacuate circa una quindicina di persone: il sindaco Angelo Rocchi ha precisato, in riferimento all’ipotesi di possibili problemi ambientali, che “al momento non ci sono pericoli per la salute pubblica. A bruciare e’ stata carta, plastica e legname, materiale riciclabile che l’azienda stoccava e movimentava. A causa della ...

COLOGNO MONZESE - incendio in una cartiera/ Milano video : amianto sul tetto crollato vicino a Mediaset : Cologno Monzese, vasto incendio in una cartiera: video Vigili del Fuoco vicino a Milano, esplosione udita e maxi rogo nell'azienda di stoccaggio carta. Ultime notizie e aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 11:20:00 GMT)

COLOGNO MONZESE - vasto incendio in una cartiera. Evacuate 12 famiglie : A Cologno Monzese i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio in una cartiera di 1.000 metri quadrati: sul posto numerose squadre dei per domare fiamme. Evacuate precauzionalmente 12 famiglie residenti nelle 2 palazzine attigue. L'articolo Cologno Monzese, vasto incendio in una cartiera. Evacuate 12 famiglie proviene da Il Fatto Quotidiano.

