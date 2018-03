Cologno - maxi-rogo in cartiera : crollato il tetto - evacuate 12 famiglie | Foto | Video : Un maxi incendio è divampato in una cartiera vicino agli studi Mediaset a Cologno Monzese (Milano). Sul posto dieci squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a domare il rogo dopo diverse ore. evacuate 12 famiglie residenti in due palazzine nei dintorni. Ma ora si teme per l'amianto presente nel tetto della struttura

Cologno - maxi-rogo in cartiera : crollato il tetto - paura per presenza amianto | Evacuate 12 famiglie | Foto | Video : Un maxi incendio è divampato in una cartiera vicino agli studi Mediaset a Cologno Monzese (Milano). Sul posto dieci squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a domare il rogo dopo diverse ore. Evacuate 12 famiglie residenti in due palazzine nei dintorni. Ma ora si teme per l'amianto presente nel tetto della struttura

Domenica di paura a Cologno Monzese - maxi incendio in una cartiera : Il rogo, divampato alle porte della Brianza, ha fatto accorrere sul posto anche diversi mezzi del 118 in via precauzionale...

Maxi incendio a Cologno Monzese : evacuato un palazzo : Domenica di paura a Cologno Monzese dove poco dopo le sette sono dovuti intervenire ben venti mezzi dei vigili del fuoco per domare un grosso incendio divampato presso la sede dell'Alfa...

Cologno - maxi-rogo in cartiera : crollato tetto - paura per amianto | Evacuati 2 palazzi con 12 famiglie | Foto | Video : Un maxi incendio è divampato in una cartiera vicino agli studi Mediaset a Cologno Monzese (Milano). Sul posto dieci squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a domare il rogo dopo diverse ore. Evacuate 12 famiglie residenti in due palazzine nei dintorni. Ma ora si teme per l'amianto presente nel tetto della struttura

Cologno - maxi-rogo in cartiera : pompieri sul posto - paura per amianto | Evacuati 2 palazzi con 12 famiglie | Foto | Video : Un maxi incendio è divampato in una cartiera vicino agli studi Mediaset a Cologno Monzese (Milano). Sul posto ancora in azione dieci squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo, dal quale si è levata un'imponente colonna di fumo. Evacuate 12 famiglie residenti in due palazzine nei dintorni.

Cologno - maxi-rogo in cartiera : pompieri sul posto - paura per amianto | Evacuati 2 palazzi | Foto | Video : Un maxi incendio è divampato in una cartiera vicino agli studi Mediaset a Cologno Monzese (Milano). Sul posto ancora in azione dieci squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo, dal quale si è levata un'imponente colonna di fumo. Evacuate 12 famiglie residenti in due palazzine nei dintorni.

Cologno - maxi-rogo in cartiera : 10 squadre di Vigili del fuoco sul posto - evacuati 2 palazzi | Foto | Video : Cologno, maxi-rogo in cartiera: 10 squadre di Vigili del fuoco sul posto, evacuati 2 palazzi | Foto | Video Un maxi incendio è divampato in una cartiera vicino agli studi Mediaset a Cologno Monzese (Milano). Sul posto ancora in azione dieci squadre dei Vigili del fuoco per domare il rogo, dal quale si è levata […] L'articolo Cologno, maxi-rogo in cartiera: 10 squadre di Vigili del fuoco sul posto, evacuati 2 palazzi | Foto | ...

Cologno MONZESE - INCENDIO IN UNA CARTIERA/ Video Milano - esplosione e maxi rogo : evacuate palazzine : COLOGNO MONZESE, vasto INCENDIO in una CARTIERA: Video Vigili del Fuoco vicino a Milano, esplosione udita e maxi rogo nell'azienda di stoccaggio carta. Ultime notizie e aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:07:00 GMT)

Cologno - maxi-rogo in cartiera : 10 squadre di Vigili del fuoco sul posto - evacuati 2 palazzi | Foto | Video : Un maxi incendio è divampato in una cartiera vicino agli studi Mediaset a Cologno Monzese (Milano). Sul posto ancora in azione dieci squadre dei Vigili del fuoco per domare il rogo, dal quale si è levata un'imponente colonna di fumo. Evacuate 12 famiglie residenti in due palazzine nei dintorni.

Cologno - maxi-rogo in cartiera : 10 squadre di vigili del fuoco sul posto - evacuate palazzine : Cologno, maxi-rogo in cartiera: 10 squadre di vigili del fuoco sul posto, evacuate palazzine Un maxi incendio è divampato in una cartiera vicino agli studi Mediaset a Cologno Monzese (Milano). Sul posto ancora in azione dieci squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo, dal quale si è levata un’imponente colonna di fumo. evacuate […] L'articolo Cologno, maxi-rogo in cartiera: 10 squadre di vigili del fuoco sul posto, evacuate ...

Cologno - maxi-rogo in cartiera : 10 squadre di vigili del fuoco sul posto - evacuate palazzine : Un maxi incendio è divampato in una cartiera vicino agli studi Mediaset a Cologno Monzese (Milano). Sul posto ancora in azione dieci squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo, dal quale si è levata un'imponente colonna di fumo. evacuate le palazzine nei dintorni.

Cologno - maxi-rogo in cartiera : 10 squadre di vigili del fuoco sul posto - evacuate palazzine : Un maxi incendio è divampato in una cartiera vicino agli studi Mediaset a Cologno Monzese (Milano). Sul posto ancora in azione dieci squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo, dal quale si è levata un'imponente colonna di fumo. evacuate le palazzine nei dintorni.