Colligiana-Rimini | diretta testuale con cronaca | tabellino e gallery La partita in

Colligiana-Rimini : diretta testuale. La partita in diretta su Icaro TV - canale 91 - : ... calcio d'inizio alle ore 14:30 allo stadio 'Gino Manni' di Colle Val d'Elsa, La partita sarà trasmessa in diretta televisiva dalle 14:10 su Icaro TV , canale 91, e in diretta streaming su Icaro.tv , ...