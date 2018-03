Cinque features per Huawei P9 Plus con l’aggiornamento B382 | chance per la batteria?

optimaitalia

(Di domenica 11 marzo 2018) Vive una seconda giovinezza l'intramontabileP9, soprattutto grazie all'aggiornamento, che ha iniziato oggi la propria diffusione in Europa. Siamo in presenza di un pacchetto alquanto completo, portatore di una serie di novità che siamo sicuri i possessori di questo specifico esemplare, al netto dei problemi dicon cui ormai convivono da mesi, apprezzeranno senz'altro.Queste piccole, ma significative modifiche interessano WhatsApp, nel campo delle notifiche, così come anche la disponibilità in galleria degli album di recente cancellati (l'ormai famosa funzionalità 'Cestino', che consente di recuperare i contenuti multimediali magari eliminati anche solo per errore, dal momento della cancellazione fino ai successivi 30 giorni, prima di venire poi rimossi per sempre dal sistema operativo).Con l'aggiornamentoP9si arricchisce anche di un ...