Riforma costituzionale in Cina : Xi Jinping presidente a vita : Nella Grande Sala del Popolo, venti secondi di applausi sanciscono un risultato di enorme portata che potrebbe modificare in modo consistente i rapporti internazionali. Con 2958 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti, viene approvata la Riforma costituzionale che elimina il vincolo di due mandati per il presidente in carica. In questo modo Xi Jinping avrebbe la possibilità di sedere al vertice della gerarchia cinese sin oltre al 2023, aprendo ...