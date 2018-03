Cina | Xi Jinping presidente a vita Riforma Costituzione ok | rimosso limite 2 mandati

Cina - Xi Jinping può rimanere presidente a vita : approvata la riforma costituzionale che abolisce il limite di mandati : Xi Jinping può restare presidente della Repubblica popolare per sempre. L’Assemblea nazionale del Popolo in Cina ha ritirato i limiti del mandato con il voto favorevole di 2.963 delegati su 2.969, varando la riforma costituzionale che permette all’attuale leader di Pechino di diventare potente come Mao Zedong. Dopo la sua era, infatti, era stata introdotto il limite di due mandati quinquennali per evitare la possibilità di ritrovarsi ...