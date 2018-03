Cina | Xi Jinping come Mao | via il limite di mandato | può restare presidente a vita

Cina : Xi Jinping presidente a vita : Per contro solo il mese prima, a settembre, nella stessa costituzione ora modificata, era stato inserito anche il suo pensiero, la sua visione del mondo, cosi come era stato fatto solo per Mao Tze ...

Riforma costituzionale in Cina : Xi Jinping presidente a vita : Nella Grande Sala del Popolo, venti secondi di applausi sanciscono un risultato di enorme portata che potrebbe modificare in modo consistente i rapporti internazionali. Con 2958 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti, viene approvata la Riforma costituzionale che elimina il vincolo di due mandati per il presidente in carica. In questo modo Xi Jinping avrebbe la possibilità di sedere al vertice della gerarchia cinese sin oltre al 2023, aprendo ...

Cina - Xi Jinping presidente a vita/ Modificata la costituzione : ora sarà più potente di Mao : Cina, Xi Jinping presidente "a vita": approvata la riforma della costituzione del Partito Comunista, rimosso il vincolo e limite di 2 mandati. Una dittatura gentile e il ritorno a Mao?(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 12:19:00 GMT)

Cina - Xi Jinping presidente a vita/ Riforma Costituzione ok - rimosso limite 2 mandati : dittatura gentile? : Cina, Xi Jinping presidente "a vita": approvata la Riforma della Costituzione del Partito Comunista, rimosso il vincolo e limite di 2 mandati. Una dittatura gentile e il ritorno a Mao?(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:59:00 GMT)

Cina - si estende il potere di Xi Jinping : stop limite due mandati presidenziali : Il Congresso nazionale del popolo ha approvato oggi quasi all'unanimità la rimozione del limite ai due mandati presidenziali massimi dalla costituzione, spianando la strada al presidente Xi Jinping di ...

Cina - Xi Jinping può rimanere presidente a vita : approvata la riforma costituzionale che abolisce il limite di mandati : Xi Jinping può restare presidente della Repubblica popolare per sempre. L’Assemblea nazionale del Popolo in Cina ha ritirato i limiti del mandato con il voto favorevole di 2.963 delegati su 2.969, varando la riforma costituzionale che permette all’attuale leader di Pechino di diventare potente come Mao Zedong. Dopo la sua era, infatti, era stata introdotto il limite di due mandati quinquennali per evitare la possibilità di ritrovarsi ...

Cina - Xi Jinping presidente a vita : il Congresso ha rimosso il limite dei 2 mandati : Cina, Xi Jinping presidente a vita: il Congresso ha rimosso il limite dei 2 mandati Cina, Xi Jinping presidente a vita: il Congresso ha rimosso il limite dei 2 mandati Continua a leggere L'articolo Cina, Xi Jinping presidente a vita: il Congresso ha rimosso il limite dei 2 mandati proviene da NewsGo.

"Xi Jinping Presidente a vita della Cina? Un grande. Forse anche negli USA faremo così" - dice Trump : In un incontro di finanziatori repubblicani a Mar-a-Lago, la sua residenza in Florida, il Presidenteamericano ha elogiato il leader cinese, affermando che anche lui un giorno potrebbe pensare di fare la stessa manovra

Cina news : la svolta di Xi Jinping - verso la presidenza a vita : In pratica, si è formato il dualismo tra economia di mercato e sistema politico centralizzato che tuttora caratterizza le mosse di Pechino. Proprio quest'ultimo aspetto trova grande spazio nel ...

Cina - senza limiti il potere di Xi Jinping - sarà presidente a vita : Nello stesso tempo, Xi ha dato fiato al nazionalismo , con una politica aggressiva, soprattutto nel Mar Cinese meridionale, e si è distinto per la mano dura nei confronti del dissenso, con ripetute ...

La Cina pensa a abolire i 2 mandati del presidente : Xi Jinping verso il rinnovo : La Cina pensa a abolire i 2 mandati del presidente: Xi Jinping verso il rinnovo L’attuale leader potrebbe mantenere la carica anche dopo il secondo quinquennio, oltrepassando il limite del 2023 Continua a leggere L'articolo La Cina pensa a abolire i 2 mandati del presidente: Xi Jinping verso il rinnovo sembra essere il primo su NewsGo.

Cina - Xi Jinping presidente finché vorrà : adesso è più potente di Mao - Chi è Xi : La svolta verrà ratificata dal Congresso nazionale del popolo convocato per il 5 marzo a Pechino. Ora Xi è più potente di Mao, perché la Cina è superpotenza

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Cina : premier Xi Jinping verso modifica al limite 2 mandati (25 febbraio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Cina, premier Xi Jinping verso modifica limite due mandati. Italiani scomparsi in Messico, arrestati 4 poliziotti. (25 febbraio 2018).(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 14:35:00 GMT)

Cina - Xi Jinping propone di rimuovere il limite a due termini : Il leader cinese Xi Jinping, già considerato il capo di Stato più potente dopo Mao Zedong, sembra aver ulteriormente cementato la sua presa sul potere dopo che Pechino ha svelato i piani per abolire il limite a due termini della presidenza. La notizia, annunciata dall'agenzia di stampa ufficiale cinese, Xinhua, anticipa quella che potrebbe essere una permanenza al potere nel prossimo decennio e forse anche oltre. Il rapporto diceva che il ...