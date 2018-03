Christopher Bollen | “Il male attira | ma la mia America con Trump sta andando oltre”

huffingtonpost

(Di domenica 11 marzo 2018) Scappare dalla città per rallentare ed abbandonare i ritmi frenetici del lavoro e i pensieri, rilassandosi in campagna o al mare. È quello che fa la stragrande maggioranza dei ricchi newyorchesi affollando, per il week end o per tempi più lunghi, quel paradiso per pochi rappresentato dagli Hamptons, all'estremità orientale di Long Island, su quella penisola nota come South Fork. Quello del diciannovenne Mills, invece, è uno "scappare" che non c'entra nulla con tutto questo, è un fuggire vero e proprio non si sa bene da chi o cosa, perché nonostante la sua giovane età, è un vagabondo da diverso tempo. È arrivato dalla California in autostop accettando passaggi da totali sconosciuti, dormendo in tante case e in tanti letti; è un ex tossicodipendente e un ex bambino abbandonato che ha passato l'adolescenza tra un ...