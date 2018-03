Chiara Appendino e le sue vacanze all' Isola d' Elba

Lo spin doctor di Chiara Appendino passa alla Lega : Si chiama Sherif El Sebaie, è nato al Cairo, classe 1981 ed è stato per un anno lo spin doctor della sindaca grillina di Torino Chiara Appendino . Ma adesso collabora con la Lega di Matteo Salvini ...

Si sono dimessi i tre revisori dei conti del Comune di Torino - dopo un lungo scontro con la sindaca Chiara Appendino : Herri Fenoglio, Maria Maddalena De Finis e Nadia Rosso, i tre revisori dei conti del Comune di Torino – cioè i commercialisti, estratti a sorte, che hanno il compito di controllare i conti dell'ente locale – si sono dimessi oggi