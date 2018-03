Che Tempo Che Fa | ospiti J-Ax | Albano | Vincenzo Salemme | Tosca D’Aquino e Ciriaco De Mita

A Guess my age Valeria Marini-Cristiano Malgioglio - a Non è l’Arena Elisabetta Canalis - a Che Tempo che fa J-Ax… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda domenica 11 marzo. Ospiti di Quelli che il calcio del 11 marzo 2018 Alle 13.50 riprende su Rai2 Quelli che il calcio. Conducono Luca&Paolo e Mia Ceran. Il programma apre con un ricordo del capitano della Fiorentina Davide Astori, a cui tutti gli stadi dedicheranno un […] L'articolo A Guess my age Valeria Marini-Cristiano Malgioglio, a Non è l’Arena Elisabetta Canalis, a Che ...

“Lucianina - Lucianina”. Littizzetto - clamorosa gaffe su Filippa Lagerback. Gelo in studio a Che Tempo che fa e la compagna di Bossari la mette subito in riga subito (Che figuraccia) : clamorosa gaffe di Luciana Littizzetto. Il fatto non è passato inosservato e Striscia la notizia, il telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci ha ‘smascherato’ la comica. Nella puntata di ”Che tempo che fa” andata in onda ieri sera, Luciana Littizzetto ha messo nel mirino Filippa Lagerback. Ma andiamo con ordine. Il discorso è iniziato quando la comica ha risposto, una volta per tutte, ad uno degli ...

Maltempo Fiumicino : sos buChe - 4 squadre al lavoro oggi : Su tutto il territorio di Fiumicino anche oggi sono al lavoro quattro squadre incaricate dall’assessorato ai Lavori pubblici per l’emergenza buche dovute al Maltempo dei giorni scorsi. Interventi in via Trincea delle Frasche, via Portuense, via del Faro, via Valderoa, ad Isola Sacra: ed ancora: Aranova, viale Tre Denari a Maccarese e Tragliata. “Anche di sabato le quattro squadre sono al lavoro per l’emergenza buche ...

Maltempo - Modena : monitoraggio dei fiumi attivo anChe di notte : A seguito dell’allerta per Maltempo diramato dall’Agenzia regionale di protezione civile per la giornata di domenica 11 marzo i tecnici del settore Ambiente del Comune di Modena hanno attivato il monitoraggio, anche notturno, dei corsi d’acqua del nodo idraulico di Modena, con particolare attenzione per i fiumi Secchia e Panaro e per i canali Le previsioni di Arpae indicano il rialzo delle temperature in montagna, con lo zero termico superiore a ...

Centrosinistra - Fratoianni (SI) : “Alleanze con Pd? Errore pensare Che sia già tempo per farle” : “Guardo con molto interesse a quello che accade nel Partito Democratico, com’è giusto ogni volta che si producono elementi di dinamismo, di novità e di discontinuità, ma credo che non ci siano scorciatoie.” Così Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, parlando a margine della direzione generale del partito. “Non lo so, ne dovremmo discutere” risponde a chi gli chiede se già qualcuno pensa ad alleanze ...

“Ah - se è cambiata!”. Federica Panicucci oggi così - ieri… Ricordate com’era? Le foto di qualChe Tempo fa sono ‘rivelatrici’ : il sorriso travolgente sì - ma l’aspetto della regina di Mattino 5 non è sempre stato esattamente questo… : Federica Panicucci, padrona di casa a Mattino 5, è finita di recente al centro delle polemiche per via di un fuori onda trasmesso da Striscia la Notizia. Fuori onda pesantissimo in cui la conduttrice si scaglia contro Francesco Vecchi, il collega di Mattino 5 che, nell’introdurre un servizio sulle contestazioni a Giorgia Meloni ha superato i tempi previsti, scatenando l’ira della Panicucci. Che, da dietro le quinte, pensando ...

DARIO BALLANTINI/ Volto televisivo di Striscia ma anChe apprezzato artista contemporaneo (Verissimo) : Il camaleontico DARIO BALLANTINI ospite a Verissimo. Volto televisivo legato al tg satirico Striscia la Notizia ma anche apprezzato artista contemporaneo. Anticipazioni.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 06:38:00 GMT)

Che Tempo che fa - puntata 11 marzo : Fabio Fazio chiama Al Bano : Al Bano ospite questa domenica da Fabio Fazio a Che tempo che fa Il conduttore Fabio Fazio tornerà questa domenica 11 marzo, come sempre a partire dalle 20:35 su Rai Uno, con una nuova puntata di Che tempo che fa. Al fianco di Fazio ci saranno ancora una volta la comica piemontese Luciana Littizzetto e la showgirl svedese Filippa Lagerback, che accoglieranno con lui i numerosi ospiti della serata. Durante la prima parte della trasmissione, ...

Bocce - altro Che passatempo 'Vogliamo i Giochi di Parigi 2024' : Marco Giunio De Sanctis, presidente della Fib Condividi Sfatiamo un tabù: le Bocce non sono uno sport per vecchi. 'Ai massimi livelli si è competitivi fino a 50 anni in casi eccezionali, altrimenti ...

Maltempo - uomo scomparso a Napoli : ricerChe in corso : La Protezione civile della Regione Campania sta collaborando alla ricerca di una persona scomparsa a Napoli il 12 febbraio scorso. L’uomo, SM, classe ’68, senza fissa dimora, era ospite di un convento (dormitorio La Palma) ed è stato avvistato nei pressi delle cave di tufo tra Salita dello Scudillo e le Fontanelle. Dopo una riunione tecnica in Prefettura di Napoli, i volontari e il personale della Protezione civile della Regione ...

Fabio Fazio - botto a Che Tempo che fa : porta il 90enne Ciriaco De Mita : Ciriaco De Mita , uno dei più grandi esperti del proporzionale, sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che Fa - domenica 11 marzo alle 20.35 su Rai1 - per commentare i possibili scenari futuri dopo il ...

Dopo il maltempo scatta l'emergenza strade : fango - buChe e sassi come sChegge : Il drammatico stato delle provinciali nell'Alto mantovano. Ecco il nostro viaggio tra improvvisi baratri e auto rovinate

Maltempo - Confagricoltura : “Oltre a danni del Burian - anChe quelli della burocrazia” : “Nelle campagne, in attesa di ‘Burian bis’ (previsto dai meteorologi all’inizio della primavera) si contano i danni, dovuti al freddo intenso prima, alla neve poi e, a seguire, alle piogge, con temperature sotto lo zero. Si stanno rivelando più ingenti del previsto ed hanno riguardato molti areali agricoli”. Lo sottolinea la giunta di Confagricoltura, che oggi ha fatto il punto sulla situazione Maltempo sul territorio nazionale. Si ...

Maltempo - buChe a Fiumicino : da domani attive altre 5 squadre : Da domani nel comune di Fiumicino sarà in campo una task force di otto squadre di operai per riparare le buche stradali che si sono formate dopo la neve, il ghiaccio e la pioggia dei giorni scorsi. altre cinque squadre si uniranno infatti alle tre già in azione da lunedì scorso per il monitoraggio sui 350 chilometri del territorio. “Stiamo facendo un importantissimo lavoro di manutenzione del manto stradale rovinato in maniera molto ...