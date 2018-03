CHE TEMPO CHE FA Ospiti e diretta | Ciriaco De Mita sul tema alleanze 11 Marzo 2018

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : “temporali e forti venti in arrivo an CHE al Centro/Sud” [BOLLETTINI] : Allerta Meteo . L’area di bassa pressione di origine atlantica presente sul Mediterraneo, sta determinando precipitazioni diffuse soprattutto al Nord. Nella giornata di domani la perturbazione raggiungerà le regioni meridionali italiane, seguita da un’intensificazione della venti lazione dai quadranti occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : “temporali e forti venti in arrivo an CHE al Centro/Sud” [BOLLETTINI] : Allerta Meteo . L’area di bassa pressione di origine atlantica presente sul Mediterraneo, sta determinando precipitazioni diffuse soprattutto al Nord. Nella giornata di domani la perturbazione raggiungerà le regioni meridionali italiane, seguita da un’intensificazione della venti lazione dai quadranti occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Maltempo - nuovo allarme sulla Capitale : litorale a rischio erosione. Bufere an CHE al centro-nord e Campania : ALLERTA PER LAZIO E ROMA Scatta una nuova allerta meteo a partire da domenica sera fino a martedì. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che ...

Prima intervista di Vasco Rossi sul tour 2018 e la scaletta di VascoNonStop Live con “canzoni CHE non faccio da tempo” : Dopo i piccoli stralci condivisi sui suoi canali social, l' intervista di Vasco Rossi sul tour 2018 approda su TuttoSport, occupando ben 3 pagine nel numero disponibile in edicola domenica 11 marzo. Sul quotidiano sportivo il Blasco spazia tra domande sullo sport e quelle sul tour : intervista to da Fabio Riva, racconta di non essere un grande sportivo ma dimostra di seguire con curiosità i nostri atleti. Oltre ad essere notoriamente un grande fan ...

Pippo Baudo/ Il ringraziamento di Valeria Mazza per il conduttore tv ( CHE TEMPO che fa) : Per Pippo Baudo , che quest’anno compirà 82 anni, questo è sicuramente un periodo felice. Il noto presentatore tv questa sera sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 11:00:00 GMT)

J-AX/ Favorito come coach vincitore a The Voice of Italy (CHE TEMPO che fa) : Tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda questa sera su Rai 1 ci sarà anche J-AX, che presto rivedremo tra i coach di The Voice of Italy, talent giunto alla quinta edizione(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 09:43:00 GMT)