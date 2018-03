Celta Vigo ko | l' Atletico vince e resta in scia al Barca

Probabili formazioni Atletico Madrid – Celta Vigo - 28^ Giornata Liga 11-3-18 : L‘Atletico Madrid tenta di riprendere la marcia in Liga dopo lo scivolone nello scontro diretto con il Barcellona, sconfitti da una punizione gioiello di Lionel Messi. Gli uomini di Simeone ospiteranno al Wanda Metropolitano domenica pomeriggio l’ostico Celta Vigo. I Colchoneros hanno trionfato in Europa League e hanno già chiuso la pratica Lokomitiv Mosca all’andata, con un 3 a 0 senza storia, facendo passare la gara di ...

Probabili Formazioni Celta Vigo-Las Palmas - La Liga 05-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Celta Vigo-Las Palmas, 27^ Giornata de La Liga 2017/2018, ore 21.00: analisi e pronostico. La ventisettesima giornata della Liga si concluderà lunedì 5 Marzo con la sfida tra Celta Vigo e Las Palmas. Il Celta, in undicesima posizione, pensa a concludere al meglio la stagione, dopo aver conquistato 35 punti in ventisei giornate; punti che gli consentono di mantenere ancora aperto il discorso Europa League. Il ...

Probabili Formazioni Getafe-Celta Vigo - La Liga 19-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Getafe-Celta Vigo, 24^ Giornata de La Liga 2017/2018, ore 21.00: Bordalás sceglie Molina in attacco. La ventiquattresima della Liga si conclude lunedì sera con la sfida tra Getafe-Celta Vigo. C’è voglia di vittoria da parte delle due Formazioni divise da 2 punti in classifica e reduci da due pareggi nell’ultima giornata. I padroni di casa, undicesimi a quota 30 e a -6 dalla zona Europa League, non ...

Calciomercato Torino - Boyè in prestito al Celta Vigo : Torino - Lucas Boyè saluta il Torino : da stasera è un calciatore del Celta Vigo . I due club hanno chiuso l'operazione sulla base di un prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto. 'Il Toro ...

Calciomercato Inter/ News - Piace Lobotka del Celta Vigo - Ultime notizie - : Calciomercato Inter, Ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: nerazzurri Interessati al centrocampista Lobotka del Celta Vigo.

Celta Vigo ferma il Real - finisce 2-2 : ROMA, 7 GEN - Il Celta ferma il Real Madrid nella 18/a giornata della Liga. Al Real Madrid non basta la doppietta di Gareth Bale per espugnare Vigo: padroni di casa in vantaggio con Wass, poi la ...

Real Madrid - che flop : solo un pari con il Celta Vigo : ora anche il 4° posto è a rischio : Continua a deludere il Real Madrid. Nel posticipo della 18^ giornata della Liga spagnola, i ‘Blancos’ non sono andati oltre il pareggio a Vigo contro il Celta. Un gran pallonetto di Wass porta avanti i galiziani, ma in due minuti Bale ribalta il risultato portando la squadra di Zidane sul 2-1. A otto minuti dalla fine, dopo un rigore fallito da Iago Aspar, Maxi Gomez firma di testa la rete del defintivo 2-2. Un punto che serve a poco ...

Celta Vigo Real Madrid 1-2 LIVE : Keylor Navas para un rigore a Iago Aspas : Celta Vigo-Real Madrid 1-2 33' Wass (C), 36' Bale (R), 38' Bale (R) FORMAZIONI UFFICIALI Celta Vigo (4-3-3) : Blanco; Hugo Mallo, Roncaglia, Cabral, Jonny Castro; Wass, Radoja, Hernandez; Aspas, M. ...

Partita Celta Vigo VS Real Madrid analisi - pronostico e streaming 1080p (Calcio) : ...perchè penso che il Real Madrid non può permertersi di perdere ulteriori punti rispetto alle squadre che ci sono davanti quindi le due partite che ha saltato per giocare e vincere la coppa del mondo ...

