C' è Posta per te 2018 Le storie del 10 marzo | Tony riabbraccia la figlia | ma la sorella

Ascolti - C’é Posta per Te batte Ballando con le Stelle : C’è Posta per te condotto da Maria De Filippi su Canale 5 vince la sfida degli Ascolti del sabato sera con 5.516.000 spettatori e il 27,5% di share. Su Rai1 la prima puntata della decima stagione di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, ha conquistato 4.205.000 spettatori con il 20,4% di share. Nel resto della prima serata, su Rai2 NCIS Los Angeles è stato visto da 1.337.000 spettatori pari al 5.6% di share, mentre NCIS New ...

Roberta di C'è Posta per te : la richiesta di Maria De Filippi Video : Un'altra puntata di C'è posta per te, trasmessa ieri sera 10 marzo ha emozionato e divertito il pubblico di Canale 5 [Video] che ogni sabato seria si ritrova seduto davanti al televisore in attesa di scoprire nuove storie. Una tra le storie che ha alitato sul web è quella riguardante la storia d'amore segreta tra Federico e Marta. I due si incontrano segretamente ormai da un anno all'insaputa dei figli della donna la quale è rimasta vedova. Gli ...

“Tu non sei mia madre!”. C’è Posta per te. Rabbia e dolore in studio. Bugie - liti e accuse durissime in famiglia davanti a Maria. Una situazione che nessun genitore vorrebbe mai vivere : Dopo Belen, che insieme al fidanzato Andrea Iannone, cha tenuto banco ad inizio puntata, C’è posta per te è tornata alle storie che l’hanno resa famosa. Tra le storie più toccanti della serata c’è stata quella di mamma Giovanna che da due anni non parla con il figlio Nunzio e la nuora Giusy. Una rapporto freddo, anzi, glaciale. L’ultima volta in cui si erano parlati eranovolate parole pesanti: “Tu non sei mia madre – ...

Un'altra puntata di C'è posta per te, trasmessa ieri sera (10 marzo) ha emozionato e divertito il pubblico di Canale 5 che ogni sabato seria si ritrova seduto davanti al televisore in attesa di scoprire nuove storie. Una tra le storie che ha alitato sul web è quella riguardante la storia d'amore segreta tra Federico e Marta. I due si incontrano segretamente ormai da un anno all'insaputa dei figli della donna la quale è rimasta vedova. Gli stessi

“Bugiardi!”. C’è Posta per te - adesso Maria è nei guai. La storia della coppia non convince per niente. Ecco il particolare che non è passato inosservato. Ahi ahi : Se questa non è una tegola, allora poco di manca. Dopo le molte critiche per le storie di Uomini e Donne, spesso bollate come studiate a tavolino, Ecco che anche l’altro programma di punta della De Filippi finisce nella bufera. È successo durante la puntata di ieri di C’è posta per te, ed un particolare che non è sfuggito. A tenere banco è la storia di Federico e Mara. Lui 28 anni e lei 47. Diciannove anni di differenza e un amore ...

“Hai rotto le p***e!”. Belen - flop e critiche a C’è Posta per te. La showgirl argentina ospite del programma di Maria De Filippi insieme al fidanzato Andrea Iannone. In rete è fiume di polemiche : Dove essere il momento topico, quello che non si dimentica e quello che il pubblico, per forza di cose, avrebbe seguito di più. E invece la comparsata di Belen e Andrea Iannone a C’è posta per te è stata tutt’altro che un successo. Se il pilota si presenta con un viso leggermente diverso (ma si è rifatto o no), Belen appare bellissima avvolta in un magnifico vestito che ha fatto alzare sulla sedia persino la sua creatrice: Elisabetta ...

“Maledetta arpia!”. C’è Posta per te - amore choc e rissa trash. Che caos! Da una parte Federico 28 anni - dall’altra una mamma con due figli. Il pubblico si divide : Da una parte Federico, dall’altra Marta. In mezzo vent’anni di differenza, lui 28, lei 47. Poi Maria De Filippi e c’è posta per te. Maria che parla, discute, cerca di capire la situazione di un amore teso tra il desiderio di vivere e il blocco di una donna, madre di due figli, che non riesce a lasciarsi andare completamente. Figli, Roberta e Pasquale, che osteggiano la relazione. Proprio la ragazza, da sempre fortemente contraria a questo ...

C’è Posta per te : Roberta di Pignataro presto a Uomini e Donne? : Roberta di C’è posta per te approderà presto a Uomini e Donne? Ieri è andata in onda una puntata molto particolare di C’è posta per te. La consegna della lettera a Belen Rodriguez e Andrea Iannone da parte dei travolgente Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti era soltanto uno specchietto per le allodole visto che non era affatto il piatto principale della serata. Infatti subito dopo il loro simpatico teatrino (che ha visto Iannone con le ...

C’è Posta per te : Mara e Federico si sono lasciati dopo la puntata? L’indizio : C’è posta per te: la signora Mara e il giovane Federico si sono lasciati dopo la puntata? L’indizio che sembrerebbe confermalo La storia d’amore contrastata della signora Mara e il giovane Federico ha tenuto attaccati allo schermo i telespettatori di C’è posta per te ieri sera. Ma cosa è successo a Mara e Federico dopo […] L'articolo C’è posta per te: Mara e Federico si sono lasciati dopo la puntata? ...