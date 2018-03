Catania | Sos smog di Free Green Sicilia

Nota dell’Assostampa Catania su incarichi gratuiti Città metropolitana di Catania : “Non è accettabile che un ente pubblico disponga atti di assunzione di giornalisti a titolo gratuito e non è etico

Catania : la rivincita di Danilo - a cui sospesero la patente perché gay : Capitò 18 anni fa, dopo la visita di leva. Ma la Corte d'appello fa giustizia: dai ministeri di Difesa e Trasporti 100 mila euro di risarcimento. Ecco i dettagli di una battaglia legale contro la ...

Catania - esonerato Lucarelli : i dettagli e la nomina del sostituto : Il Catania ha esonerato il tecnico Cristiano Lucarelli. La notizia, rivelata da pochi minuti da Skysport, era nell’aria oramai da diverse ore, dopo l’ennesimo flop della squadra siciliana. La sconfitta umiliante per 5-0 in casa del Monopoli è costata cara a Lucarelli che è stato dunque sollevato dall’incarico di tecnico del Catania. Adesso si attendono le decisioni societarie in merito alla nomina del nuovo allenatore che ...

Ragusa : rubava dalle auto in sosta - arrestato Gaetano Catania : Ragusa - Girava per le strade di Ragusa alla ricerca di autovetture in sosta che mostravano delle borse o oggetti di valore al suo interno. Trovato l'obiettivo metteva in atto la sua strategia per ...

Assostampa Catania : eletta la nuova segreteria provinciale 2018-2022 : E’ stata eletta all’unanimità, al termine dell’assemblea annuale, la segreteria provinciale di Assostampa Catania, il sindacato unitario dei giornalisti. Nella

Maltempo : sospesi collegamenti Napoli-Catania e Messina-Salerno : Palermo, 27 dic. (AdnKronos) - Cartour e NewTTTLines rendono noto che "a causa di un peggioramento delle condizioni metereologiche previsto nelle prossime dodici ore nel Tirreno meridionale e centrale le corse delle motonavi Florencia, Gamma e Delta delle 21.30, 23.45 e 2.30, sulle tratte Napoli- Ca

Serie C 20a : veleni e sospetti - 'il Catania in B? Ce lo mandino direttamente' Video : Dopo le gare del girone B, ieri, 23 dicembre si sono concluse anche quelle degli altri due gironi chiudendo la 20a giornata del #campionato. Livorno, marcia solitaria Nel girone A continua la marcia solitaria del Livorno, che mantiene a debita distanza il Siena che sbanca il campo della Lucchese con un sonoro 1-4. Il Pisa è al terzo posto dopo aver battuto l'Olbia per 2-0, ma deve temere la Viterbese, vittoriosa sul campo del Prato. Questi i ...