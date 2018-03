Casa Bianca annuncia il primo viaggio Trump in America latina

Incontro Trump-Kim Jong-Un - la Casa Bianca frena : “Nessun colloquio senza azioni concrete. Sanzioni restano” : Donald Trump e Kim Jong-Un si incontreranno entro fine maggio, c’è l’accordo, ma le diplomazie frenano e le Sanzioni intanto rimangono. La Casa Bianca ha infatti ritrattato la sua posizione, chiarendo che “non faranno concessioni” e non andranno avanti nei colloqui con colloqui con la Corea del Nord “fino a quando non ci saranno azioni concrete e verificate” da parte di Pyongyang. “Aspettiamo con impazienza la ...

"La mossa della Casa Bianca è un avvertimento ma non ci sarà una guerra commerciale" : A parlare è Edward Christian Prescott, premio Nobel per l'Economia nel 2004 per le sue teorie sulle forze trainanti i cicli economici sviluppate assieme a Finn E. Kydland. Oggi è economista della ...

Casa Bianca - Trump firma decreto su dazi : 21,49 Il presidente americano, Donald Trump, ha siglato il provvedimento che impone dazi del 25% alle importazioni di acciaio e del 10% a quelle di alluminio. Lo afferma la Casa Bianca. Come anticipato, Canada e Messico saranno esclusi dai dazi per questioni di "sicurezza nazionale", ma ma in questo caso molto dipenderà dall'esito dei negoziati per la riscrittura dell'accordo di libero scambio siglato con gli Usa nel 1994, il Nafta. "Gli ...

La Casa Bianca sembra aver confermato che una pornostar venne pagata per non divulgare informazioni su Trump : La Casa Bianca sembra aver confermato che una pornostar venne pagata per non rivelare alcune informazioni su Donald Trump. Durante la conferenza stampa di ieri, mercoledì 7 marzo, Sarah Huckabee Sanders, portavoce della Casa Bianca, ha fatto riferimento a un The post La Casa Bianca sembra aver confermato che una pornostar venne pagata per non divulgare informazioni su Trump appeared first on Il Post.

Casa Bianca : Trump perde un altro pezzo : ... al New York Times dice di Cohn che ha fatto un lavoro superbo nell'applicazione del programma, contribuendo ad adottare lo storico taglio delle tasse e a rilanciare ancora una volta l'economia ...

Elezioni - Casa Bianca : non c’è una maggioranza - attendiamo che in Italia si formi il nuovo governo : Elezioni, Casa Bianca: non c’è una maggioranza, attendiamo che in Italia si formi il nuovo governo Il processo per la formazione del nuovo esecutivo “non impedirà la cooperazione con uno dei nostri più stretti partner politici, economici e nella sicurezza”: lo ha detto la Casa Bianca commentando l’esito delle Elezioni Italiane Continua a leggere L'articolo Elezioni, Casa Bianca: non c’è una maggioranza, attendiamo ...

