Cartiera in fiamme a Cologno Monzese | evacuate 12 famiglie

Roma, 11 marzo (AdnKronos) – Un vasto incendio è scoppiato in un'azienda che si occupa di stoccaggio di carta a Cologno Monzese (Milano). Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco stanno cercando di domare le alte fiamme che avvolgono i capannoni della Cartiera. Nel frattempo sono state evacuate precauzionalmente 12 famiglie residenti nelle 2 palazzine attigue.

Milano - paura per l'incendio che sta divorando una Cartiera. Evacuato un condominio - fiamme anche sulla facciata di un palazzo : paura a Milano, dove gli abitanti di via Piemonte (a pochi passi dalla Tangenziale Est e dagli studi di Mediaset a Cologno Monzese) si sono svegliati con un forte odore di bruciato...

Fiamme in Cartiera Pomezia vicino a EcoX : ANSA, - ROMA, 3 FEB - Un vasto incendio è divampato in una cartiera a Pomezia, vicino a Roma. Sul posto vigili del fuoco con autobotti e anche l'unità per il rischio ambientale. La cartiera, la ...

Un Incendio è divampato in una cartiera a Pomezia: sul posto vigili del fuoco con autobotti e l'unità per il rischio ambientale. La cartiera Deodati Ecocar, si trova nelle vicinanze della EcoX, il deposito di imballaggi interessato da un rogo nel maggio scorso. I pompieri sono impegnati nel contenimento delle fiamme.

Cartiera in fiamme a Pomezia : Paura ieri sera a Pomezia, dove intorno alle 21 un incendio è scoppiato in un capannone sulla via Pontina Vecchia, non distante dalla EcoX, il deposito di stoccaggio di rifiuti speciali distrutto in ...