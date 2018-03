Carlotta Ferlito e la mamma Roberta Il ruolo essenziale del genitore nello sport del

Ginnastica - Serie A 2018 – Le pagelle della prima tappa : Lara Mori libero da Regina - D’Amato e Villa spaccano - Carlotta Ferlito torna : Ieri si è disputata la prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Di seguito le pagelle delle ragazze che si sono messe maggiormente in luce ad Arezzo. ASIA D’AMATO: 8. Esibisce una delle prestazioni più convincenti di giornata. Il doppio avvitamento al volteggio è praticamente perfetto (15.050, 9.45 di esecuzione), alle parallele si difende bene (il 5.5 di D Score è inferiore alle altre giovani, ma è la più pulita), ...

Ginnastica - Serie A 2018 – La Brixia domina ad Arezzo : Villa e D’Amato show. Torna Carlotta Ferlito - ok Meneghini e Mori : La Brixia Brescia ha stravinto la prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Le Campionesse d’Italia hanno dominato in lungo e in largo la prova di Arezzo imponendosi con un incredibile 164.050 e rifilando addirittura 14 punti di distacco alla più immediata inseguitrice: si tratta del massimo scarto visto in una competizione a squadre dentro i confini nazionali. La Leonessa si conferma imbattibile nonostante le assenze forzate ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : prima tappa in DIRETTA. Vince la Brixia delle scatenate Villa e D’Amato! Torna Carlotta Ferlito : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’AMERICAN CUP Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Ad Arezzo inizia ufficialmente la lunga stagione della Polvere di Magnesio che culminerà con gli Europei ad agosto e i Mondiali ad ottobre. Le ragazze Tornano in pedana dopo un lungo inverno di allenamenti e proveranno subito a mettersi in luce anche se non ci si potrà subito ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : prima tappa in DIRETTA. Le giovani trascinano la Brixia Brescia. Torna Carlotta Ferlito - Mori e Meneghini in gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Ad Arezzo inizia ufficialmente la lunga stagione della Polvere di Magnesio che culminerà con gli Europei ad agosto e i Mondiali ad ottobre. Le ragazze Tornano in pedana dopo un lungo inverno di allenamenti e proveranno subito a mettersi in luce anche se non ci si potrà subito aspettare un LIVEllo altissimo visto che i carichi di lavoro sono ...

Ginnastica - Carlotta Ferlito e Frank Chamizo secondi nella prima puntata di Dance Dance Dance. Ehi Mama convince la giuria : Carlotta Ferlito e Frank Chamizo hanno iniziato nel migliore dei modi la loro avventura a Dance Dance Dance, il programma di ballo in onda da ieri su Fox. La seconda edizione della trasmissione, a cui partecipano otto coppie, si è aperta con un buon secondo posto parziale per i due sportivi: lei ginnasta con due Olimpiadi alle spalle e volto noto di Ginnaste-Vite Parallele, lui due volte Campione del Mondo di lotta (in due categorie di peso ...

Ginnastica - oggi inizia Dance Dance Dance! In gara Carlotta Ferlito con Frank Chamizo : oggi inizierà la seconda stagione di Dance Dance Dance, lo show di ballo trasmesso su Fox (dalle ore 21.10 per tutti gli abbonati Sky, in chiaro da venerdì 19 gennaio su TV8 in prima serata). Il programma ha riscosso un ottimo successo lo scorso anno e dunque si riparte con una nuova edizione all’insegna dello spettacolo. Sul piccolo schermo vedremo le gesta di coppie che si esibiranno a ritmo di musica con l’obiettivo di raggiungere ...

