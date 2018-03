Cancro ai polmoni | ecco come le fibre di amianto lo scatenano “Speranze per una migliore

Tumore ai polmoni : il fumo di terza mano aumenta il rischio di Cancro per i bambini : I ricercatori del Lawrence Berkeley National Laboratory hanno identificato il fumo di terza mano , ossia i residui tossici che rimangono sulle superfici interne e nella polvere molto tempo dopo che una sigaretta è stata spenta, come un pericolo per la salute quasi 10 anni fa. Ora un nuovo studio condotto sui topi ha dimostrato che aumenta anche il rischio di Tumore ai polmoni . Nel 2017 un team del Berkeley Lab ha riferito che una breve ...

Ricerca : l’intelligenza artificiale ‘svela’ le malattie del cuore e il Cancro ai polmoni : Diagnosi sempre più precoci per salvare cuore e polmoni, grazie all’Intelligenza artificiale. I Ricercatori di un ospedale di Oxford (Gb) hanno sviluppato un’intelligenza artificiale (Ia) in grado di leggere gli esami per diagnosticare le malattie cardiache. E un altro sistema è stato testato contro il cancro ai polmoni. In questo modo i sistemi sanitari risparmieranno miliardi, consentendo ai medici di individuare e trattare le ...