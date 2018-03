Cambiamenti climatici | Macron | nuovi accordi globali entro il 2020

La censura americana sui Cambiamenti climatici : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Italia : Le imprese sono in ritardo sulla prevenzione ai Cambiamenti climatici! : Di recente, l’ente di certificazione internazionale DNV GL ha pubblicato un’indagine sul tema dell’adattamento e della resilienza ai cambiamenti climatici da parte del mondo delle imprese, coinvolgendone oltre 1.200 nel mondo. La ricerca, svolta in collaborazione con l’istituto di ricerca GFK, ha evidenziato come le aziende su scala globale siano ancora impreparate ad affrontare la problematica. Non fanno eccezione le imprese Italiane, che non ...

La salute pubblica e i Cambiamenti climatici : tutto quello che sappiamo sull’Italia : Ci sono diversi aspetti del clima che hanno un effetto importante sulla salute in Italia. Ad esempio temperature elevate che si prolungano per periodi più lunghi del solito, oppure precipitazioni troppo abbondanti e violente o, al contrario, lunghi periodi in cui non piove. Questi sono alcuni degli argomenti affrontati dalla Fondazione CMCC nell’ambito del proprio contributo al WHO UNFCCC Climate and health country profile for Italy, la ...

La scienza al voto - accordo multipartisan per l ambiente Contro smog e Cambiamenti climatici' : ... risponde Antonello Pasini , ricercatore dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR e coordinatore del Comitato scientifico di La scienza al voto . 'La nostra proposta è stata sottoscritta ...

Ricerca : nasce il centro italiano universitario sui Cambiamenti climatici : Le tre scuole universitarie federate (Normale e Sant’Anna di Pisa, Iuss di Pavia) hanno presentato i nuovi progetti congiunti in Ricerca e formazione, dopo l’entrata in vigore degli statuti, avvenuta lo scorso 25 febbraio, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Particolarmente rilevanti e attuali le sfide scientifiche che attendono il nuovo soggetto accademico nato dalla Federazione, sfide rese possibili grazie anche all’assunzione ...

Con Cambiamenti climatici a rischio produzione elettricità : "Secondo i ricercatori - riporta il sito - l'energia idroelettrica e termoelettrica contribuiscono insieme al 98% della produzione di energia elettrica del mondo. Queste tecnologie dipendono ...

Clima - il futuro e le sue opportunità : energia pulita - mercato del lavoro - tecnologie e Cambiamenti climatici : C’è un ponte tra noi e il futuro in cui le società avranno adottato tutte le migliori soluzioni possibili di fronte ai cambiamenti Climatici. È un ponte fatto di collaborazioni multidisciplinari, in cui discipline e saperi diversi collaborano per integrare la conoscenza scientifica con la creazione di soluzioni tecnologiche e strategiche. Questo ponte verso il futuro è stato al centro del dibattito dal titolo “Climate Change reshaping our ...

Cambiamenti climatici - Anter : serve impegno scienza e formazione cittadini : Roma, 26 feb. , askanews, Sensibilizzare tutti, soprattutto i giovani, sul cambiamento climatico e i suoi effetti e stimolare gli scienziati a rafforzare il loro impegno nelle azioni future a favore ...

Nevica a Roma. E la Sindaca Virginia Raggi è in Messico per una conferenza sui Cambiamenti climatici : "Sono a Città del Messico per la conferenza del C40 #Women4Climate", scrive su Facebook la prima cittadina." L'Italia torna protagonista nel dibattito sui cambiamenti climatici"

Allerta Meteo Burian - l’esperto : “caldo - gelo e poi subito di nuovo caldo - saranno sbalzi termici impressionanti. E’ colpa dei Cambiamenti climatici e dovremo sempre più abituarci” : “L’ondata di maltempo che da alcuni giorni sta interessando in maniera estesa e continua l’intera Penisola evidenzia quanto inizino ad essere evidenti i segnali di un cambiamento climatico; tanto è variegata la “sinottica” del bacino del Mediterraneo – mare sempre caldo e profondo. Gli effetti del maltempo, poi, determinano problematiche “idrogeologiche” e ”bioMeteorologie” molto diversificate procedendo dal settentrione verso il Meridione del ...

Clima : il 27 febbraio conferenza online del Centro tematico europeo sugli impatti - la vulnerabilità e l’adattamento ai Cambiamenti climatici : Martedì 27 febbraio 2018 dalle ore 12:30 alle ore 13:20 si terrà una conferenza online dal titolo “Informare e supportare le politiche sul Clima: il Centro tematico europeo sugli impatti, la vulnerabilità e l’adattamento ai cambiamenti Climatici (ETC/CCA)”. La relatrice sarà Silvia Medri della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti Climatici (CMCC), mentre Valentina Giannini (CMCC) farà da moderatrice. Dal 2011, CMCC coordina il ...

Cambiamenti climatici : l’Oceano Antartico ha innescato il riscaldamento globale : Uno studio coordinato dall’Università di Oldenburg, insieme a Istituto Max Planck e Istituto Alfred Wegener (pubblicato su Science), ha scoperto che l’Oceano Antartico potrebbe avere innescato il riscaldamento globale: Cambiamenti nelle sue correnti avrebbero causato il rilascio in atmosfera di enormi quantità di CO2 immagazzinate che avrebbero quindi amplificato il global warming. L’Oceano Antartico ha un ruolo chiave nella ...

Cambiamenti climatici : l’Europa diventerà un Paese di emigrazione per la mancanza di cibo? : Il Festival di Torino sarà anche il palcoscenico per parlare dei flussi migratori e del ruolo che il cibo sta giocando nel quadro geopolitico del Pianeta. Secondo lo studio MacroGeo – BCFN l’Europa mediterranea resta un hub di scambio fondamentale nel processo migratorio: dal 2010 al 2015 sono passati per vari Paesi in Europa Centrale ben 5,4 milioni di persone e 4,5 milioni nell’Europa mediterranea. Eppure il legame tra Cambiamenti ...

Cambiamenti climatici e imprese italiane : si sottovalutano i rischi? : L’ente di certificazione internazionale DNV GL ha recentemente pubblicato un’indagine sul tema dell’adattamento e della resilienza ai Cambiamenti climatici da parte del mondo delle imprese, coinvolgendone oltre 1.200 nel mondo. L’indagine, condotta in collaborazione con l’istituto di ricerca GFK, ha evidenziato come le aziende su scala globale siano ancora impreparate ad affrontare la problematica. Non fanno ...