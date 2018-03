Calciomercato Milan | rivoluzione in arrivo? Possibili tre cessioni eccellenti

Calciomercato Milan - accordo totale con Reina : come cambia la difesa della prossima stagione : Calciomercato Milan – Il Milan sta attraversando un momento veramente importante, in campionato ed Europa League stanno veramente entusiasmando, l’obiettivo è arrivare in fondo alla competizione europea ed in campionato ottenere la qualificazione in Champions League. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato con l’intenzione di rinforzare la squadra per la prossima stagione, chiusi già due importanti innesti. Nelle ultime ...

Calciomercato Milan - ecco i botti : chiusi i primi due acquisti per la prossima stagione : Calciomercato Milan – Il Milan sta attraversando un veramente importante in campionato ed Europa League, l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso ha portata alla svolta in casa rossonera che adesso si prepara per il big match contro l’Arsenal. Il tecnico si gioca la conferma ma al momento sembra impossibile non voler ripartire da Ringhio dopo quanto dimostrato. Nel frattempo la dirigenza pensa anche alla prossima stagione, il ...

Calciomercato Milan - possibile un sorprendente scambio con la Lazio : L'arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan ha dato una vera e propria svolta alla stagione dei rossoneri; Bonucci e compagni, infatti, hanno recuperato punti e ora potrebbero riuscire a centrare l'obiettivo Champions League. Sarà certamente decisivo lo scontro diretto con l'Inter, rinviato la scorsa giornata a causa della morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Intanto, il Milan è molto attivo sul mercato; il direttore ...

Calciomercato Milan - Raiola show : ‘ombre’ anche sul futuro di Bonaventura : Calciomercato Milan, OMBRE SU Bonaventura – Momento super in casa Milan, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dall’entusiasmante qualificazione in finale di Coppa Italia, adesso l’ultimo atto contro la Juventus. Passo in avanti anche in campionato, adesso grande attesa per il derby contro l’Inter, i rossoneri possono accorciare le distanze dal quarto posto, un risultato che non sembrava alla portata solo qualche ...

Calciomercato Torino - Belotti via al termine della stagione : la (nuova) pazza idea del Milan : Calciomercato Torino – La stagione fino al momento del Torino può essere considerata deludente, prima l’esonero di Mihajlovic e l’arrivo di Walter Mazzarri, il cambio in panchina aveva portato almeno inizialmente i primi frutti, adesso ancora risultati negativo in particolar modo non è andato giù il ko contro il Verona. A tenere banco è già quindi la prossima stagione, in particolar modo si pensa al mercato. Potrebbero essere ...

Calciomercato Napoli - Reina ai saluti. Accordo tra lo spagnolo e il Milan : La conferma dell'addio al termine del campionato arriva proprio dal portiere iberico, pronto a raccogliere l'eredità di Donnarumma: Giuntoli al lavoro per Leno e Meret

Calciomercato Milan - accordo con Reina per luglio : Donnarumma al Psg : Calciomercato Milan – Grande fiducia in casa Milan dopo le ultime importanti prestazioni, la squadra di Gennaro Gattuso protagonista in campionato ed Europa League, adesso la prova del nove nella difficile trasferta all’Olimpico contro la Roma. Nel frattempo si continua a pensare al mercato della prossima stagione, nelle ultime ore importante mossa del club rossonero. accordo raggiunto con l’attuale portiere del Napoli Reina, ...

Calciomercato Milan - la nuova idea a parametro zero che spaventa i tifosi : Calciomercato Milan, spunta una nuova idea a parametro zero per i rossoneri. Il club si è già accaparrato Strinic per il prossimo anno, in arrivo dopo la scadenza del contratto dalla Sampdoria. Adesso, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, Massimiliano Mirabelli si sarebbe fiondato su Ki Sung-Yeung, centrocampista classe ’89 in scadenza a giugno con lo Swansea. Nulla di strano apparentemente nelle mosse del club che ricordano ...

Calciomercato - il milanista Romagnoli intriga la Juventus... : TORINO - In casa Milan si sono subito affrettati a smentire eventuali problemi economici in seno alla proprietà cinese. Ma è un fatto che la Juventus sia sempre pronta ad approfittare di situazioni ...

Calciomercato Milan - offerta shock del Psg per Donnarumma : l’eventuale sostituto in rossonero : Calciomercato Milan – Il Milan è in grandissima ripresa in campionato ed Europa League, i rossoneri oggi in campo per il ritorno contro il Ludogorets, solo una formalità per la squadra di Gennaro Gattuso. Il periodo negativo è ormai alle spalle, i rossoneri hanno ancora possibilità di recuperare posizioni in classifica e tentare il miracoloso aggancio alla zona Champions League. A tenere banco è anche il futuro del club, si pensa alla ...

Calciomercato - la Puma vuole Reus al Milan : i dettagli e le intenzioni dei rossoneri : A partire dalla stagione 2018/2019 la Puma sarà il nuovo sponsor tecnico del Milan. Dopo più di 20 anni di collaborazione con Adidas, il club rossonero ha deciso di interrompere il rapporto e di affidarsi alla casa d’abbigliamento sportivo tedesca che veste già la Nazionale italiana e altre squadre di club, come ad esempio il Borussia Dortmund. Proprio nella società giallonera milita un giocatore che è testimonial di punta della Puma e che ...

Calciomercato Milan - dirigenza al lavoro per blindare Cutrone : i dettagli : Calciomercato Milan – Patrick Cutrone sta diventando sempre più un fattore per il Milan. Il baby attaccante rossonero sta scalando le gerarchie alla faccia dei 70 milioni spesi sul mercato dalla società in estate per Andrè Silva e Kalinic. Gattuso se lo coccola ma pretende sempre di più, consapevole del fatto che il numero 63 rossonero ha ancora ampi margini di miglioramento. La dirigenza del Milan, intanto, sta muovendo i primi passi per ...

Calciomercato Milan - bomba per giugno : “in arrivo il colpo dalla Juve” : Calciomercato Milan – Il Milan è in grande ripresa, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dal positivo pareggio sul campo dell’Udinese ed adesso cerca conferme nella partita contro la Spal. Il mercato di gennaio non ha regalato sussulti ma la situazione cambierà sicuramente dalla prossima stagione, nelle ultime ore sono circolate voci provenienti dall’ambiente rossonero che hanno del clamoroso. Il Milan sta provando infatti a ...

Calciomercato Milan - Mirabelli proiettato a giugno : avviati i contatti per Depay - ostacolo United : Calciomercato Milan – Il Milan sta trovando una certa continuità di risultati, la mano di Gattuso comincia a vedersi. L’obiettivo dei rossoneri è quello di arrivare il più avanti possibile in tutte le competizioni, con il sogno Champions che non è ancora sfumato. Intanto Massimiliano Mirabelli sta già pensando al mercato estivo. Il ds rossonero monitora Strinic e Meyer, due giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno e che ...