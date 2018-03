: Calcio: posticipo, Inter-Napoli 0-0 - NotizieIN : Calcio: posticipo, Inter-Napoli 0-0 - modenainterista : Inter-Napoli, i fattori che possono indirizzare il posticipo a San Siro - BlitzQuotidiano : Inter-Napoli 0-0, diretta live: Icardi sfida Mertens - Inter-Napoli ANSA/CIRO FUSCO MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA… -

Ilpareggia 0-0 al Meazza con l'e vede scappare in vetta la Juve (che ha anche una gara da recuperare). Nerazzurri ora solo +5 sul Milan. I partenopei fanno subito la partita,ma per 45' non si vedono occasioni:l'è attenta a contenere, l'undici di Sarri non sfonda. La ripresa invece si fa subito vibrante: Skriniar di testa coglie il palo al 48'; Insigne tira a lato di poco (51') e poi si divora una buona occasione (67'). Nel finale squadre lunghe. Ilprova il forcing, ma rischia sulle ripartenze nerazzurre.(Di domenica 11 marzo 2018)