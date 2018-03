Calcio a 5 | 23^ giornata Serie A 2018 | impresa Latina! Crolla la capolista Came Dosson

Calcio a 5 - 23^ giornata Serie A 2018 : la Came Dosson sfida il Latina per blindare il primato - la Luparense rischia a Napoli : Vincere per blindare il primo posto e presentarsi ai playoff con il vantaggio del fattore campo. La Came Dosson sfiderà l’Axed Group Latina in occasione della 23^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5, un turno anomalo in quanto si disputerà in anticipo rispetto a quello che numeriCamente dovrebbe precederlo a causa dello slittamento della Coppa Italia al weekend tra il 22 e il 25 marzo. I veneti defono difendere 4 ...

Calcio a 5 - 23^ giornata Serie A 2018 : la Came Dosson sfida il Latina per blindare il primato - la Luparense rischia a Napoli : Vincere per blindare il primo posto e presentarsi ai playoff con il vantaggio del fattore campo. La Came Dosson sfiderà l’Axed Group Latina in occasione della 23^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5, un turno anomalo in quanto si disputerà in anticipo rispetto a quello che numeriCamente dovrebbe precederlo a causa dello slittamento della Coppa Italia al weekend tra il 22 e il 25 marzo. I veneti defono difendere 4 ...

Pagelle/ Lazio Genoa (1-2) : FantaCalcio - i voti della partita - rossoblu bunker (Serie A 23^ giornata) : Le Pagelle di Lazio Genoa: Fantacalcio, i voti ai protagonisti della partita di Serie A. Pandev e Diego Laxalt stendono i biancocelesti all'Olimpico, vittoria importantissima per la salvezza(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 12:07:00 GMT)

Pagelle/ Lazio Genoa : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 23^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Lazio Genoa: Fantacalcio, i voti ai protagonisti della partita di Serie A. Monday Night allo stadio Olimpico con i biancocelesti a caccia di punti per la Champions League(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 21:48:00 GMT)

PAGELLE / Benevento-Napoli (0-2) : FantaCalcio - i voti. Mertens Mvp con una perla (Serie A 23^ giornata) : PAGELLE Benevento Napoli: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata al Vigorito. Derby campano e testa-coda del campionato, Mertens protagonista assoluto(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:12:00 GMT)

Pagelle/ Benevento-Napoli (0-2) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 23^ giornata) : Pagelle Benevento Napoli: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata al Vigorito. Derby campano e testa-coda del campionato, con i partenopei a caccia del sogno scudetto(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 23:06:00 GMT)

PAGELLE/ Benevento-Napoli : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 23^ giornata - primo tempo) : PAGELLE Benevento Napoli: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata al Vigorito. Derby campano e testa-coda del campionato, con i partenopei a caccia del sogno scudetto(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 21:35:00 GMT)

Calcio - 23^giornata Serie A 2017-2018 : risultati e classifiche. La Juventus ne fa 7 al Sassuolo - l’autogol di Donnarumma costa il successo al Milan a Udine : Le partite del pomeriggio del 23° turno del campionato di Serie A incoronano la Juventus che in casa travolge letteralmente il Sassuolo (7-0) con reti di Alex Sandro al 9′, Khedira al 25’ed al 27′, Pjanic al 38′, Higuain al 63′, 34′ ed al 38′. Un successo che proietta in vetta la Vecchia Signora in attesa di quel che farà stasera il Napoli a Benevento. Può sorridere anche la Roma che ritrova i tre punti, ...

Pagelle/ Juventus Sassuolo : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 23^ giornata - primo tempo) : Pagelle Juventus Sassuolo: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata all'Allianz Stadium. I bianconeri continuano a inseguire il Napoli nella corsa verso lo scudetto(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 16:02:00 GMT)

Pagelle/ Udinese Milan : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 23^ giornata - primo tempo) : Pagelle Udinese Milan: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata alla Dacia Arena. I rossoneri arrivavano a questa sfida da tre vittorie consecutive, friulani in grande forma(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 15:50:00 GMT)

Pagelle/ Verona Roma (0-1) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 23^ giornata) : Pagelle Verona Roma (0-1): Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Bentegodi. Giallorossi a caccia di riscatto da un periodo difficile, scaligeri con il vento in poppa(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 14:33:00 GMT)

PAGELLE/ Inter-Crotone (1-1) : Eder non tradisce. FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 23^ giornata) : PAGELLE Inter Crotone: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro: tutti i giudizi sull'anticipo del Meazza(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 08:31:00 GMT)

Pagelle/ Inter-Crotone (1-1) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 23^ giornata) : Pagelle Inter Crotone: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro: tutti i giudizi sull'anticipo del Meazza(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 23:20:00 GMT)

Consigli FantaCalcio Serie A / Dritte per la 23^ giornata : le delusioni di questa stagione : Consigli Fantacalcio Serie A, le Dritte per la 23a giornata: Higuain, Dzeko e Mertens. Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento con i Consigli in vista del prossimo turno di campionato(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 17:46:00 GMT)