Calabria | giovane madre muore dopo aver salvato i propri figli

(Di domenica 11 marzo 2018) drammatica notizia quella che ci giunge VIDEOUna drammatica notizia quella che ci giunge dalla #dove unaè infatti stata travolta dalla sua stessa autovetturaessere finita fuori strada eestratto dall'abitacolo i suoi due bambini., soccorre iUnadi soli 35 anni che si chiamava Graziella Ciancio residente nella cittadina di Dinami, nella serata di ieri 10 marzo, è tragicamente decedutache la sua stessa autovettura l'ha travolta. Questa drammatica vicenda si è consumata nelle Serre vibonesi, precisamente lungo la strada che da Fabrizia conduce alla cittadina di Laureana di Borrello, in provincia di Reggio. La donna, dalle ultime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, sembrerebbe che per cause ancora non del tutto chiarite sia finita fuori strada e per questo motivo si è precipitata ad ...