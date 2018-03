Cagliari-Lazio | Orario Diretta TV | Streaming | Formazioni

Cagliari Lazio/ Info streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Cagliari Lazio, Info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I biancocelesti devono riscattare la sconfitta di sabato scorso contro la Juventus(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 05:15:00 GMT)

Lazio - Inzaghi : "De Vrij? Solo burocrazia. A Cagliari per ripartire" : Il periodo è difficile. La squadra non sta giocando male, ma i risultati non arrivano. Nelle ultime tre partite la Lazio è stata eliminata , ai rigori, dal Milan in Coppa Italia, ha perso con la Juve ...

Inzaghi - rotta su Cagliari : 'La Lazio è viva - dimostriamolo' : ROMA - Non c'è un attimo di tregua per la Lazio , che dopo il beffardo 2-2 di giovedì sera all' Olimpico contro la Dinamo Kiev nell'andata dei quarti di Europa League fa già rotta su Cagliari , ...

Lazio - Inzaghi : "De Vrij? Solo burocrazia - a Cagliari per ripartire" : Dopo il pari amaro con la Dinamo Kiev la Lazio si rituffa sul campionato. Domani c'è la trasferta di Cagliari: "Sarà un match importante, fondamentale per ripartire" spiega Simone Inzaghi in ...

Probabili formazioni Cagliari-Lazio - Serie A 11-3-2018 : Torna a giocare di domenica alle 15:00 la Lazio di Inzaghi, e lo farà affrontando il Cagliari nella Sardegna Arena alla caccia di tre punti sempre più complicati da conquistare. La Roma ha vinto venerdì e ciò obbliga i biancocelesti a seguire il passo dei loro cugini; al Cagliari servono punti per raggiungere la salvezza e vuole approfittare del fattore casa. Il caso Joao Pedro, sospeso per doping proprio nei giorni antecedenti alla sfida, ...

Cagliari - doping Joao Pedro positivo a diuretico/ Lazio - rischia De Vrij? L'olandese convocato per chiarire : Cagliari, doping Joao Pedro positivo, trovato un diuretico, non passa il controllo: sospeso. Il numero 10 brasiliano della società rossoblu fermato dopo i controlli della Nado

Lazio : de Vrij partira' per Cagliari : ANSA, - ROMA, 9 MAR - Slittata alla settimana prossima l'audizione in procura antidoping, e in attesa dei chiarimenti da fornire alla Nado Italia, Stefan de Vrij partirà regolarmente per la trasferta ...

