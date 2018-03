Buon compleanno Fabrizio Pacifici | Alessandro Florenzi…

Buon compleanno Pizzul! Il professor Pira sarà a Cormons per festeggiare il grande cronista sportivo : Sono davvero pochi i profeti in Patria. Bruno Pizzul, il popolare tele cronista della Rai, uno dei volti più noti della televisione italiana festeggerà i suoi 80 anni con un grande evento al Teatro Comunale di Cormons , sua città d’origine, domani venerdì 9 marzo alle ore 18. 30. La città abbraccerà il suo cittadino più illustre. I suoi concittadini, l’ amministrazione comunale e tanti amici, noti e meno noti, arriveranno da tutta Italia per ...

Ron canta il suo Dalla ' Buon compleanno Lucio' : Sono date che non cadono a caso. Nei giorni in cui ricorrono i sei anni Dalla scomparsa , 1 marzo 2012, e quello che sarebbe stato il settantacinquesimo Dalla nascita , 4/3/1943, lo sappiamo tutti, , ...

Buon compleanno Justin Bieber : guarda com’è cambiato in 24 foto : In questo primo marzo particolarmente freddo che ha portato la neve sull’Italia, Justin Bieber compie 24 anni! Abbiamo la fortuna di conoscerlo da ormai quasi un decennio: a fine 2009 era uscito l’EP di debutto “My World”. Ecco nel video com’è cambiato Justin da allora fino a oggi! [arc id=”67191f8b-eeab-4478-92ec-e8f82c7940e8″] Lo scorso anno, Justin Bieber è tornato con Selena Gomez e settimana scorsa ...

Justin Bieber - Buon compleanno!/ E Selena Gomez pensa ad un regalo speciale... : Justin Bieber festeggia oggi i suoi primi 24 anni e per l'occasione la fidanzata Selena Gomez ha pensato per lui un regalo speciale che non passerà inosservato.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 04:10:00 GMT)