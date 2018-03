Bundesliga | Batshuayi trascina il Dortmund al 94' | 3-2 al Francoforte

tuttosport

: #Batshuayi parte dalla panchina, entra e stende l’#Eintracht con una doppietta. #Dortmund aggrappato a lui e #Reus,… - AATB_ : #Batshuayi parte dalla panchina, entra e stende l’#Eintracht con una doppietta. #Dortmund aggrappato a lui e #Reus,… - francGuerrieri : Michy #Basthuayi si è ambientato alla grande al #BorussiaDortmund: 5 gol in 6 gare in #Bundesliga, oggi altre due r… - Super_Niky : RT @TuttoBundesliga: Micky #Batshuayi da impazzire ??????Il belga segna al 94’ il gol vittoria (splendido) contro l’@Eintracht (dopo che le… -

(Di domenica 11 marzo 2018) BORUSSIA3-2: CRONACA E TABELLINO DELLA GARA EUROPA IN BILICO - La lotta per l' Europa è più viva che mai in. A renderla ancora più vivace ci pensa il Lipsia che nel ...