Blastingnews

: Brawl Stars: il rilascio globale avverrà per Pasqua 2018? - ignysignazio : Brawl Stars: il rilascio globale avverrà per Pasqua 2018? - GiuseppeCapas20 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - BernardoCapasso : BRAWL STARS *AGGIORNAMENTO ORIZZONTALE* LANCIO GLOBALE? ANDROID? -

(Di domenica 11 marzo 2018) Supercell consta lasciando il mondo intero con il fiato sospeso. È infatti passato più da un anno da quando i creatori di Clash of Clans e Clash Royale hanno annunciato ildel nuovo ultimo capolavoro. Un gioco che doveva rivoluzionare il mondo dell'interattività mobile, e che avrebbe dovuto assei nei primi posti della classifica dei giochi più scaricati e redditizi dei Play Store ed App Store. Ad oggi invece,rimane un'esclusiva per i possessori di dispositivi con sistema iOS,con la conseguente esclusione per il numeroso pubblico che dispone di soli smartphone Android....