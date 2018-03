Bologna-Atalanta 0-1 | rossoblù battuti tra i fischi

Serie A : Cagliari-Lazio 2-2 - Crotone-Sampdoria 4-1 - Bologna-Atalanta 0-1 - Sassuolo-Spal 1-1 : ROMA - Non c'è storia all'Ezio Scida, dove il Crotone dà spettacolo e stende la Sampdoria con un pesante 4-1. A Bologna , l' Atalanta conquista tre punti preziosi in chiave europea. Finisce 1-1 il ...

Ecco le pagelle di Bologna-Atalanta - vittoria nel finale per i bergamaschi : Partita bella e vivace quella tra Bologna e Atalanta. Primo tempo con vari occasioni da una parte e dall’altra, senza reti. La ripresa è dominata dalla squadra di Gasperini che sblocca il risultato all84′ con De Roon. Grande vittoria per i bergamaschi, i quali si fanno sotto per la Coppa Uefa. pagelle FANTAGAZZETTA: L'articolo Ecco le pagelle di Bologna-Atalanta, vittoria nel finale per i bergamaschi sembra essere il primo su ...

Bologna-Atalanta e Sassuolo-Spal : formazioni ufficiali e cronaca in diretta live : Bologna-Atalanta e Sassuolo-Spal, 28ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato e tabellino.

Formazioni ufficiali Bologna-Atalanta - le scelte dei due allenatori : Formazioni ufficiali Bologna-Atalanta – Continua il programma della 28^ giornata del campionato di Serie A, alle 15 interessante gara tra Bologna e Atalanta. La squadra di Gasperini sta attraversando un momento entusiasmante, bene anche quella di Donadoni ormai ad un passo dalla salvezza, oggi può essere la partita decisiva. Formazioni ufficiali Bologna-Atalanta Bologna: Mirante; Helander, De Maio, Romagnoli; Masina, Donsah, Pulgar, ...

Atalanta - a Bologna senza tifosi ma con l'obiettivo Europa League ben in vista : Il mio personale auspicio è che, al di là delle rivalità calcistiche e più che i risultati, possano davvero contare i veri valori del calcio e dello sport. Spero quindi che tutti gli addetti ai ...

