Boccia | voto Sud è stato nostra Brexit

Elezioni 2018 - il presidente di Confindustria Boccia : “Il voto al Sud è stato la nostra Brexit” : Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia definisce il voto al Sud come la nostra Brexit: "È stato un voto contro i partiti tradizionali". Sulla formazione del nuovo governo dice: "Prima si fa e meglio è”.Continua a leggere

Boccia : "Voto al Sud la nostra Brexit" : "Sul reddito di cittadinanza noi poniamo degli 'alert' in termini di criticità perché è evidente che dobbiamo lavorare sul reddito di inclusione per ridurre i divari ma dobbiamo stare attenti a non ...

Boccia su voto : divergenze ma non paura : 16.34 "Confermiamo di non aver paura di nessuna forza politica, è chiaro che ci sono divergenze su alcuni provvedimenti e abbiamo sempre detto che valutiamo i governi da quelli e non dal colore politico, e manteniamo questa linea che è la nostra storica", dice il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. paura di uno stallo? "Non entriamo nel merito degli auspici e delle tattiche fra partiti ma facciamo un appello al senso di ...

Voto - Boccia : 5 Stelle non fanno paura : 14.52 Confindustria non si dice spaventata dalla vittoria dei Cinque Stelle. "I 5 Stelle non fanno paura, valutiamo i provvedimenti, stiamo parlando di partiti democratici", ha detto il presidente degli industriali, Boccia, secondo cui "l'importante è che si assicuri un governo al Paese" e che "non si cambino provvedimento che hanno avuto effetti sull'economia reale".

Boccia - per voto : lavoro - crescita debito : In vista del voto "le tre parole" del messaggio degli industriali alla politica "saranno lavoro, crescita, debito".

Boccia - per voto : lavoro - crescita debito : ANSA, - VERONA, 15 FEB - Con il convegno del centro studi, oggi, e le Assise Generali per esprimere una posizione sul voto di marzo, domani, Confindustria lancia "un messaggio ad un Paese che vuole ...