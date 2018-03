Bimbo scomparso trovato morto nell' auto della matrigna | era uscito per giocare con un

Spagna. Trovato morto Bimbo scomparso - arrestata compagna padre : Di Gabriel C., 8 anni, si erano perse le tracce - dallo scorso 27 febbraio - dopo che era uscito per andare a casa di un parente

Il mistero del piccolo Gabriel - il Bimbo scomparso che tiene in ansia tutta la Spagna : Il mistero del piccolo Gabriel, il bimbo scomparso che tiene in ansia tutta la Spagna Il piccolo di 8 anni ha lasciato la casa dei nonni per percorrere una stradina di un centinaio di metri ma non è mai arrivato a destinazione. A complicare la vicenda lo strano ritrovamento della sua maglietta a oltre tre […]