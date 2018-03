Biglietti per i concerti di Beyoncé e Jay-Z dell’On The Run Tour 2 già in prevendita per

Biglietti in prevendita per Nek Max Renga in tour nell’estate 2018 dopo l’album : Nek Max Renga in tour anche in estate dopo la leg del mese di aprile con il grande evento all'Arena di Verona. L'annuncio arriva nel giorno del rilascio dell'album dove hanno voluto racchiudere i successi a tre avviati con il rilascio di Duri da battere, unico inedito dell'avventura a gruppo partita con la data del 20 gennaio all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Saranno quindi tre le date con le quali i tre artisti torneranno sul palco ...

Morandi in concerto Napoli : l'ultima possibilità per vincere i Biglietti con Il Mattino : Conto alla rovescia per il ritorno di Gianni Morandi in Campania, atteso lunedì 12 al PalaSele di Eboli, dove si è appena esibito Zucchero, e martedì 13 al Palapartenope di...

Nuovi concerti di Claudio Baglioni a Roma e Milano - Biglietti in prevendita su TicketOne per Al Centro Tour 2018 : Due Nuovi concerti di Claudio Baglioni a Roma e Milano sono stati annunciati oggi, venerdì 9 marzo. Al Centro Tour si arricchisce di due Nuovi spettacoli in programma rispettivamente al Palalottomatica di Roma e al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 21 e il 28 ottobre 2018. A grande richiesta, si aggiungono due Nuovi show alla Tournée di concerti di Claudio Baglioni che lo porterà dal vivo sui principali palchi della penisola. Due ...

Scaletta dei The Script in Italia - al via il 9 marzo da Milano per la prima tappa del Freedom Child Tour : orari e ultimi Biglietti disponibili : Al via questa sera il primo attesissimo concerto dei The Script in Italia, per il Freedom Child Tour 2018. La band irlandese fa ritorno nel nostro Paese a distanza di tre anni per due eventi in programma questa sera e martedì 13 marzo . I The Script in Italia si esibiranno questa sera al Mediolanum Forum di Assago, per la prima delle due date in Italia. Martedì 13 marzo, infatti, la band sarà al Gran Teatro Geox di Padova. La band di Danny ...

Prezzi dei Biglietti per George Ezra in Italia nel 2018 - un unico concerto a Milano : al via la prevendita su TicketOne : George Ezra in Italia nel 2018 per un unico concerto in programma a Milano presso il Fabrique. Oggi, venerdì 9 marzo, è stato annunciato un concerto di George Ezra in Italia nel 2018 nell'ambito della nuova tournée internazionale che toccherà anche il nostro Paese per un'unica serata al Fabrique di Milano venerdì 26 ottobre. Il disco d'esordio di George Ezra ha conquistato la posizione al numero 1 della classifica UK degli album più venduti e ...

Biglietti in prevendita per il concerto degli Halestorm a Milano nel 2018 : L'Alcatraz ospiterà il concerto degli Halestorm a Milano. Il gruppo guidato da Lzzy Hale è pronto alla calata nel Bel Paese che avverrà il 22 ottobre prossimo, per quella che si prospetta come l'unica data italiana della tournée dedicata all'album di prossima uscita, che darà un naturale seguito a Into the Wild Life dell'aprile 2015. L'esibizione del gruppo sarà preceduta da una special guest, con inizio ufficiale della musica alle ore 20. ...

La data zero di Emma Marrone per Essere Qui tour 2018 a Jesolo : prezzi dei Biglietti in prevendita su TicketOne : Si terrà a Jesolo la data zero di Emma Marrone per Essere Qui tour 2018. Il concerto è in programma al Palazzo del Turismo per il prossimo 14 maggio, due giorni prima dell'avvio ufficiale della tournée a supporto del nuovo progetto discografico di inediti, Essere Qui. Non è la prima volta che Jesolo ospita una data zero nell'ambito di una tournée italiana di rilievo. Dai Capitani Coraggiosi Baglioni e Morandi ad Elisa e poi i concerti di ...

Scaletta di Giorgia a Milano - concerti del 7 e 8 marzo per l’Oronero Live Tour : orari e Biglietti in prevendita : Prosegue al Mediolanum Forum di Assago coi due concerti di Giorgia a Milano l'Oronero Live Tour, la serie di 6 esclusivi appuntamenti dal vivo partiti con il doppio Live del 2 e 3 marzo al PalaLottomatica di Roma. Il nuovo mini-Tour nei palazzetti passa da Milano con le due date del 7 e 8 marzo per poi concludersi a Padova lunedì 12 e martedì 13 marzo alla Kioene Arena. Il nuovo Tour a supporto dell'album Oronero Live è l'occasione per ...

Prezzi da urlo per Psg-Real Madrid : Biglietti fino a 11mila euro : Prezzi da urlo per i biglietti per la supersfida tra Paris Saint-Germain e Real Madrid di questa sera. L'articolo Prezzi da urlo per Psg-Real Madrid: biglietti fino a 11mila euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Uber ha comprato i Biglietti per uno spettacolo che critica Uber : "Dopo aver visto spettacoli come Wicked, Un americano a Parigi e Romeo e Giulietta, abbiamo pensato che sarebbe stato divertente assistere a questa nuova rappresentazione". Il titolo prende spunto ...

I prezzi dei Biglietti per Ermal Meta al Foro Italico di Roma - al via le prevendite su Ticketone : Finalmente disponibili i biglietti per Ermal Meta al Foro Italico, in programma la prossima estate a Roma. Lunedì 5 marzo è arrivato il gradito annuncio del primo concerto estivo di Ermal Meta: il 5 luglio si esibirà nella prestigiosa location Romana del Foro Italico al Centrale Live. Il tour di concerti di Ermal Meta dopo Sanremo 2018 comincerà da Milano, con la data già annunciata al Mediolanum Forum di Assago a Milano, in programma il ...

Biglietti in prevendita per Nek Max Renga a Locarno dopo il successo nei palasport : Nek Max Renga a Locarno portano la loro musica nella prima vetrina internazionale dopo la formazione del trio. L'appuntamento con il live è fissato per il 13 luglio, in occasione del Moon&Stars Festival che si terrà a partire dalle ore 20 presso la Piazza Grande. I Biglietti per assistere allo spettacolo sono già in prevendita sui circuiti di vendita abilitati con prezzi espressi in franchi svizzeri (presenti a questo link), che quindi ...

Biglietti Lazio-Dinamo Kiev (8 marzo) : come acquistare i tickets per l’andata degli ottavi di Europa League : Riparte l’Europa League. Nell’andata degli ottavi di finale sarà impegnata anche la Lazio, che giovedì 8 marzo affronterà la Dinamo Kiev. Non è stato un sorteggio negativo per i biancocelesti, pescati per primi nell’urna di Nyon con la possibilità dunque di un accoppiamento ben più difficile. Vietato sottovalutare, però, la Dinamo Kiev. Gli ucraini sanno come farsi strada in Europa: nella fase a gironi è stata la prima squadra ...