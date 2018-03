Biathlon | Lisa Vittozzi inarrestabile! Altro podio a Konthiolahti | è seconda nella mass

Biathlon - Coppa del Mondo Kontiolathi 2018 - parla Lisa Vittozzi : “Continuo ad inseguire la prima vittoria” : Quattro podi in stagione, equamente divisi tra gare individuali e staffette. Lisa Vittozzi, dopo il terzo posto odierno, ha parlato al sito federale: “Sono soddisfatta della mia prestazione, ma allo stesso tempo un po’ rammaricata. Il colpo che ho sbagliato nella seconda serie è uscito veramente di un nulla, il bersaglio addirittura è sembrato chiudersi e invece è rimasto aperto. Continuo a inseguire il sogno della mia prima ...

Biathlon - Sprint femminile Kontiolathi 2018 : Lisa Vittozzi - un podio che vale! Successo per Darya Domracheva : L’Italia esulta con Lisa Vittozzi: nella Sprint femminile valida per la tappa di Kontiolahti, Finlandia, l’azzurra ha conquistato il terzo podio della carriera in Coppa del Mondo, il primo in questo format. La miglior Vittozzi di sempre, sull’onda lunga della condizione olimpica, ha fatto vedere di poter valere le migliori al mondo sugli sci e solamente un errore nella seconda serie di tiro le ha impedito di cogliere la prima ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Konthiolahti 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi da podio - si riparte dopo le Olimpiadi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint femminile di Kontiolahti valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, seconda gara della settima tappa del massimo circuito Ibu. dopo una breve pausa al termine delle Olimpiadi, le migliori biathlete del mondo tornano a sfidarsi in Finlandia, su un circuito impegnativo e che può regalare grande spettacolo. In vista della Sprint femminile, che scatterà oggi alle 17.45, c’è attesa per ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il vento domina la staffetta femminile. Italia da montagne russe - Lisa Vittozzi si conferma : Una staffetta femminile che abbiamo vissuto tutti senza fiato. Una gara difficile, a più riprese caratterizzata da vento forte al Biathlon Centre di Alpensia: l’Italia ha chiuso al nono posto al termine di una prova con lati negativi e altri positivi, in cui comunque è riuscita a rimanere in lotta per il podio fino all’ultimo poligono. La migliore, come spesso le capita ultimamente, è stata Lisa Vittozzi, che al pari di quanto fatto ...

Biathlon - Lisa Vittozzi : simbolo di Sappada e delle Alpi Carniche - una predestinata della carabina : Non si da per vinta, sa che quello è solo il punto di partenza e da lì a 2 settimane arriva il primo podio individuale in Coppa del Mondo nell'inseguimento di Kontiolahti. Determinata e precisa, ma ...

Biathlon - Lisa Vittozzi : simbolo di Sappada e delle Alpi Carniche - una predestinata della carabina : Lisa Vittozzi è stata tra i protagonisti della squadra azzurra che ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta mista ai Giochi Olimpici, la seconda dell’edizione di PyeongChang2018 per l’Italia del Biathlon. Con Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch, Lisa ha conquistato la prima medaglia a Cinque Cerchi della propria giovane carriera, alle spalle della Francia di Martin Fourcade e della Norvegia di Boe e Svendsen. A nulla è ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : mass start da amaro in bocca per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer : Si sono chiuse senza medaglie le gare individuali, in campo femminile, per la nazionale italiana di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nell’ultima occasione utile, la mass start che si è disputata oggi, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si sono giocate un posto sul podio fino all’ultimo poligono, dove però un errore di troppo ha impedito loro di andare a medaglia, pur dopo una gara di alto livello per entrambe, ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Lisa Vittozzi : “Volevo una rivincita” - Dorothea Wierer : “Ho fatto fatica - ma bella prestazione” : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sono state in lotta fino alla fine per conquistare una medaglia nella mass start valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le due azzurre, con un errore a testa nell’ultima sessione, hanno mancato un’occasione ghiotta per salire sul podio in una prova individuale, ma si sono confermate una coppia molto forte anche in vista delle staffette di settimana prossima. Al termine della ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sognano nella mass start : L’ultima, grande occasione per una medaglia individuale alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La mass start di domani rappresenta l’ultima chiamata individuale della rassegna a Cinque Cerchi in Corea del Sud per quanto riguarda le donne del Biathlon: in 30 per tre posti sul podio, con due italiane in piena lotta per provare ad inserirsi nella corsa al podio. Vediamo con quali ambizioni si presenteranno al via della ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : voglia di conferme e riscatto verso la mass start femminile - ci sono Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi : Con le mass start si chiuderà il programma olimpico delle gare individuali di Biathlon. Domani, alle ore 12.15, sarà il turno delle donne: 30 atlete partiranno tutti assieme per 12 chilometri di gara e 4 poligoni da affrontare. Con sette atlete diverse sul podio nei tre precedenti stagionali, anche in questa competizione ci sarà grande incertezza. La favorita numero uno resta la tedesca Laura Dahlmeier, che viene da tre medaglie consecutive con ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Dorothea Wierer : “Non riesco a concentrarmi - non dormo molto bene”. Lisa Vittozzi : “Non sono soddisfatta” : L’Italia non ha particolarmente brillato nell’individuale femminile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La migliore è stata Dorothea Wierer che ha concluso al settimo posto con due errori al poligono, le altre azzurre hanno concluso oltre la trentesima posizione. Di seguito le dichiarazioni rilasciate alla Fisi. Dorothea Wierer: “Mi sentivo bene sugli sci. Non riesco a concentrarmi ancora al 100%, ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : individuale femminile. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi per il riscatto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’individuale femminile di 15 km di Biathlon delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il rinvio di ieri oggi ci si riprova. Il vento che soffiava fortissimo all’Alpensia Biahtlon Centre ha costretto gli organizzatori a riprogrammare la gara alla giornata odierna, quando il meteo dovrebbe concedere una tregua. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi andranno a caccia del riscatto. Occorre ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : individuale 15 km femminile - Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi per il riscatto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’individuale femminile di 15 km di Biathlon delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Deve essere la gara del riscatto per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. La sprint ha lasciato l’amaro in bocca, così come l’inseguimento, dove la prima poteva giocarsi le sue carte, mentre la seconda aveva troppo da recuperare. Ora si riparte da zero e bisogna voltare pagina. L’individuale ...