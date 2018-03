Biathlon | Coppa del Mondo Konthiolahti 2018 | Julian Eberhard vince la 15km mass start

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : le parole degli azzurri dopo il trionfo. Windisch : “Il Biathlon italiano ha raggiunto il punto più alto” : Un trionfo straordinario, il primo nella storia della specialità: la staffetta mista azzurra è andata a vincere in Coppa del Mondo a Kontiolahti nel pomeriggio italiano. Andiamo a vedere leggere le parole dei protagonisti nel post gara alla FISI: c’è tanta esaltazione, com’è giusto che sia dopo un’impresa simile. Lukas Hofer: “Sono riuscito a fare una bella gara e quando sono uscito dal poligono in piedi mi sono detto: ...

Biathlon - Coppa del Mondo Konthiolahti 2018 : una straordinaria Italia vince la staffetta mista e la classifica di specialità! Regolate Ucraina e Norvegia : Una giornata storica per l’Italia del Biathlon! A Konthiolahti, infatti, arriva il primo successo in assoluto nella staffetta mista 2x6km donne+2×7,5km uomini valevole per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018. Per i nostri alfieri, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Dominik Windisch e Lukas Hofer, oltre al successo odierno arriva anche la vittoria nella graduatoria assoluta della specialità. Un risultato non da poco per il quartetto che ...

Biathlon - Coppa del Mondo Kontiolathi 2018 - parla Lisa Vittozzi : “Continuo ad inseguire la prima vittoria” : Quattro podi in stagione, equamente divisi tra gare individuali e staffette. Lisa Vittozzi, dopo il terzo posto odierno, ha parlato al sito federale: “Sono soddisfatta della mia prestazione, ma allo stesso tempo un po’ rammaricata. Il colpo che ho sbagliato nella seconda serie è uscito veramente di un nulla, il bersaglio addirittura è sembrato chiudersi e invece è rimasto aperto. Continuo a inseguire il sogno della mia prima ...

Biathlon - Coppa del Mondo Konthiolahti 2018 : il ritorno di Anton Shipulin nella sprint. Lukas Hofer e Dominik Windisch nella top10 : Il russo Anton Shipulin vince la 10km sprint di Kontiolahti valevole per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018 e centra l’undicesimo successo in carriera. La tappa finlandese si apre subito con una grande sorpresa. Il leader della classifica generale, il francese Martin Fourcade, infatti, non prende il via alla gara per una indisposizione. Ne dovrebbe approfittare il suo grande rivale, il norvegese Johannes Boe che, invece, spreca un ...

LIVE Biathlon - Coppa del Mondo Kontiolathi in DIRETTA : riparte la sfida tra Fourcade e Boe nella sprint. Lukas Hofer e Dominik Windisch puntano in alto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile di Kontiolahti valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, competizione inaugurale della settima tappa del massimo circuito Ibu. Dopo una breve pausa al termine delle Olimpiadi, i migliori biathleti al Mondo tornano a sfidarsi in Finlandia, su un circuito impegnativo e che può regalare grande spettacolo. In vista della sprint maschile, che scatterà oggi alle 17.45, c’è ...

Biathlon - Coppa del Mondo Kontiolahti 2018 : Dorothea Wierer può rimanere in corsa per il podio nella generale - speranze dalla staffetta mista e non solo : La Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018 riparte da Kontiolahti, che apre la terza ed ultima fase del massimo circuito Ibu, dopo le tre tappe di dicembre e le tre di gennaio. Dopo una piccola pausa a seguito delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, la Finlandia sarà teatro di sprint, mass start e staffette miste, in un weekend che potrebbe risultare fondamentale ai fini della classifica generale, sia in campo maschile che in campo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Konthiolahti 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo le Olimpiadi e una settimana di riposo dopo la rassegna a Cinque Cerchi, giovedì ripartirà la Coppa del Mondo di Biathlon, con la prima delle ultime tre tappe in programma. Il massimo circuito Ibu fa tappa a Kontiolahti, in Finlandia, dove andranno in scena sprint, staffette miste e mass start, che chiuderanno il programma nella giornata di domenica. In particolare, le due competizioni individuali potrebbero rappresentare uno spartiacque ...

Biathlon - Coppa Italia Tesero : i risultati della sprint e dell’inseguimento : Si è disputata nel weekend la settima tappa della Coppa Italia Fiocchi di Biathlon, nello scenario di Tesero (TN). Il programma di gare prevedeva la sprint nella giornata di sabato e il successivo inseguimento nella prova disputata ieri: diverse le assenze nelle categorie giovani e juniores, dal momento che gli azzurri saranno impegnati da oggi nei Campionati Mondiali Giovanili di Otepaa (Estonia). Dominio dell’intero podio della categoria ...

Biathlon - Coppa Italia Bionaz : i risultati della mass start e della sprint : La Coppa Italia Fiocchi 2017/18 ha fatto tappa a Bionaz con il programma del weekend che prevedeva nella giornata di sabato la prima mass start stagionale. Alla prima gara di Coppa Italia per loro quest’anno essendo fermo il circuito di Ibu Cup, si impongono Ginevra Rocchia (Entraque) e Saverio Zini (Esercito) nella categoria junior/senior. Al femminile il podio risulta completato dall’alpina di Champorcher Samuela Comola al secondo ...