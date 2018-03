Bertolaso | “Vedo la Protezione civile nazionale in rianimazione”

meteoweb.eu

(Di domenica 11 marzo 2018) “Vedo lain rianimazione. Speriamo che qualcuno la faccia ripartire come un tempo. Questa citta’ e’ la prova provata che serve unaefficace, efficiente, che sappia decidere e che si sappia prendere delle responsabilita’”. Cosi’ l’ex capo dellaed ex Commissario per l’emergenza terremoto dell’Aquila, Guido, tornato oggi nel capoluogo abruzzese per fare visita, in centro storico, a una nuova pizzeria che vede tra i soci un suo amico aquilano.era stato in citta’ il 2 marzo scorso per il comizio di chiusura della campagna elettorale di Forza Italia. “All’Aquila ho deciso il giusto – ha spiegato ancora – decidevo quello che si doveva decidere. Senza delegare e senza lasciare tempi morti fra quelle che erano le esigenze della ...