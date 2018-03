Bertagnolli-Casal | l' Italia paralimpica subito sul podio

Paralimpiadi invernali 2018 - prima medaglia all'Italia. Bronzo a Bertagnolli -Casal : Terzo posto per l'atleta ipovedente, accompagnato da Fabrizio Casal. Luca pancalli: "Sono emozionato" Chi sono gli azzurri da medaglia Paralimpiadi invernali 2018 , l'Italia in pista senza donne ...

Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera alle Paralimpiadi di Pyeongchang : Gli sciatori trentini Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera per atleti con disabilità visive alle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang. Bertagnolli e la guida Casal hanno terminato la gara dietro gli slovacchi Jacub Krako The post Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera alle Paralimpiadi di Pyeongchang appeared first on Il Post.