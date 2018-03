Benedetta Parodi non più ‘live’ a Domenica In | perché?

BRIGITTA BOCCOLI/ Ai fornelli con Benedetta Parodi : sarà lei la sua ultima ospite vip? (Domenica In) : BRIGITTA BOCCOLI: l'attrice e showgirl protagonista della rubrica "A casa di..." a cura di Benedetta Parodi. sarà lei l'ultima padrona di casa accogliere la conduttrice? (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 02:36:00 GMT)

“Cristina Parodi vuole così…”. Claudio Lippi massacra Domenica In. Il conduttore a domanda risponde e non le manda certo a dire. La sua opinione sulla Rai è piuttosto pesante - ma sulla sorellona di Benedetta ha spara un siluro inenarrabile : “Ecco perché il programma non va” : Una vita nello spettacolo. Claudio Lippi dai suoi esordi come cantante ha fatto molta strada, diventando anche produttore e conduttore televisivo. Alti e bassi nella carriera, qualche inciampo ma è sempre stato nel cuore dei telespettatori. Oggi sicuramente ha un ruolo più defilato rispetto al passato, non è più protagonista delle trasmissioni a cui partecipa, ma sicuramente è uno che fa sentire la sua voce. In un’intervista rilasciata a ...

“È andata così”. Domenica In - guerra tra le sorelle Parodi? Si scopre tutto. Cristina e la verità sulla sorella Benedetta. Prima d’amore e d’accordo e ora sempre più distanti. Il motivo? Eccolo servito : C’eravamo tante amate. Una volta, Prima che la televisione si mettesse di mezzo e loro due avessero la sventurata idea di accettare di condurre insieme Domenica In. E sì perché pare che sia questo alla base della rottura tra le sorelle Parodi, che Prima di incontrarsi professionalmente filano come vaporetti, ci siano proprio delle incomprensioni sul modo di guidare il programma. Nell’ultima puntata in contenitore è salito fino a un ...

Domenica In - Cristina e Benedetta Parodi/ Il flop rovinerà il loro rapporto? : Due sorelle un unico flop, Domenica In, cosa ne sarà del rapporto tra Crisina e Benedetta Parodi dopo tutto quello che è successo in tv e dietro le quinte del programma?(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 12:37:00 GMT)

Domenica In - Benedetta Parodi è andata via? Parla la Rai : Benedetta Parodi lascia Domenica In: Parla la Rai per la prima volta La scelta di lasciare la conduzione di Domenica In a Benedetta e Cristina Parodi aveva sorpreso un po’ tutti. I telespettatori della Rai avevano apprezzato tale decisione. Peccato però che le cose non sono andate affatto bene. Il talk-show non ha riscosso i […] L'articolo Domenica In, Benedetta Parodi è andata via? Parla la Rai proviene da Gossip e Tv.

Sentito Benedetta Parodi? Domenica In : dopo le voci sull’addio - la verità. È proprio la conduttrice a rompere il silenzio in puntata : La settimana scorsa è cominciata con un’indiscrezione che dava per certa l’uscita di Benedetta Parodi da Domenica In. Stando a quanto pubblicato dal Corriere della Sera, la sorella di Cristina avrebbe lasciato il programma dopo la puntata del 4 marzo: “Si è parlato di dissapori tra le due – si legge sul Corsera – analizzando musi lunghi (di Benedetta) e uscite di scena anticipate dallo studio (sempre di Benedetta, anche ...

Domenica In : Benedetta Parodi non se ne va e resta in Rai : Benedetta Parodi non lascia Domenica In per via dei vincoli contrattuali Benedetta Parodi resta in Rai e non se ne va da Domenica In. Circolava ormai la voce quasi assodata di un suo addio, ma così non sembra. Il Giornale, infatti, ha scritto che la sorella di Cristina Parodi non abbandonerà il salotto Domenicale di Rai1 per via di alcuni termini contrattuali. Benedetta Parodi avrebbe voluto scindere il contratto dopo essersi vista ...

Benedetta Parodi non se ne va da "Domenica in" : Benedetta Parodi resta a Domenica In. Con i suoi interventi culinari. Insomma, contrariamente alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, quella di dopodomani non sarà la sua ultima volta in Rai. ...

Domenica In - musica italiana al posto di Benedetta Parodi : ecco il retroscena : La notizia dell'addio di Benedetta Parodi da Domenica In a stagione in corso non è stata ancora confermata ufficialmente, ma è praticamente certa. Come ha rivelato Il Corriere della Sera, nella ...

Benedetta Parodi sostituita da Silvia Salemi e Paola Iezzi? : Silvia Salemi e Paola Iezzi al posto di Benedetta Parodi a Domenica In? Un, due, tre… dolci in forno. Questa la frase ricorrente a Bake Off pronunciata da Benedetta Parodi prima che decidesse di abbandonare tutto per seguire la sorella Cristina alla conduzione di Domenica In. Ora la frase potrebbe essere ‘Addio servito e mangiato’ (per fare il verso al suo Cotto e mangiato). Ebbene sì, Benedetta Parodi ha deciso di lasciare ...

Flop di Domenica In - Cristina e Benedetta Parodi responsabili?/ Il no a Massimo Giletti tra le colpe Rai : Un'assoluzione per Cristina e Benedetta Parodi è possibile soprattutto dopo la partenza di Massimo Giletti, le due mandate al macello di Domenica In per mano dei vertici Rai?(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:30:00 GMT)

Benedetta Parodi - depressione infinita : come si consola per il siluramento da Domenica in / Guarda : C'è chi si consola con un viaggio, o con un massaggio, o con un week end spensierato. Benedetta Parodi si lecca le ferite dopo il siluramento a Domenica in con la sua passione, la cucina. Anche se il ...

DOMENICA IN - FLOP DELLE SORELLE PARODI/ Del Noce : “Trasmissione deprimente - Benedetta non può fare tv” : DOMENICA In, FLOP DELLE SORELLE PARODI. Fabrizio Del Noce attacca: “Trasmissione deprimente, Benedetta non può fare tv”. Le dichiarazioni dell'ex direttore di Raiuno e le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 18:22:00 GMT)

Domenica In : Fabrizio Del Noce commenta l’addio di Benedetta Parodi : Benedetta Parodi dice addio a Domenica In: il pensiero di Fabrizio Del Noce Fabrizio Del Noce è tornato a parlare di Domenica In e di Benedetta Parodi nell’intervista rilasciata al sito Marida Caterini, dopo averne commentato la conduzione subito dopo il debutto. Per l’ex direttore di Rai 1 l’addio della Parodi più giovane dal rotocalco Domenicale è stata una mossa un po’ tardiva, anche se giusta. Del Noce ha inoltre ...