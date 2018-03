“Beccato!” Gianni Morandi e la foto della vergogna Il cantante più amabile d’Italia

caffeinamagazine

: @gq_gianni mi sembra di ricordare che il prezzo di un senatore la scorsa volta fu di 2 milioni , oggi saranno anche… - CapitanoNemo : @gq_gianni mi sembra di ricordare che il prezzo di un senatore la scorsa volta fu di 2 milioni , oggi saranno anche… - Max25xx : @CAusoni @Musso___ @stefanosassano @_beneathsurface @SignorErnesto @MrETP @Scacciavillani @ulrico_dp @SpreadCampari… - fau966 : @ziobucl @gianni_alberico @DBoltri @catirafaella @CogoniDaniele @matteorenzi Ma cosa vuole che le dica sono un mani… -

(Di domenica 11 marzo 2018) Con un telefono in mano tutti si possono trasformare inreporter, solo che delle volte colte dall”’emozione’ alcune persone esagerano. È vero che tutto quello che ruota attorno a un personaggio pubblico è di interesse, ma bisognerebbe anche non perdere mai il buon gusto e rendersi conto che alcune cose non andrebbero fatte, mai. Se al telefono cellulare dotato di telecamera da millemila pixel aggiungiamo l’overdose da social allora la frittata è fatta. È così cheè finito sul web mentre è al gabinetto a fare la pipì. Una cosa decisamente imbarazzante e che ha fatto, in un primo momento, arrabbiare non poco ilpiùd’Italia. Proprio così l’artista di Monghidoro è rimasto vittimaCalamity Janetelefonia. Mentre si trovava in un autogrill, è stato pedinato da una fan che lo ha seguito fin dentro il bagno e ...