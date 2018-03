Enrico Mentana : "Basta fare i tifosi. Pensate seriamente di poter tenere la destra all'opposizione?" : "Da noi si ragiona di politica con l'animo dei tifosi, e i ragionamenti finiscono sempre per andare là dove ti porta il cuore. Ma la realtà non si piega con lo sventolio delle bandiere". Enrico Mentana sul suo account Facebook esprime il suo parere sul post elezioni. Il direttore del tg La7 ha analizzato i leader degli scheramenti usciti rafforzati dai risultati delle urne: Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "Del vinto si è ...

Il Papa ai sacerdoti : Basta fare pagare le Messe per i morti : Le Messe, anche e soprattutto quelle in onore dei defunti, sono e devono essere gratuite: Papa Francesco lo ricorda con severità, in un nuovo affondo contro la pratica di fare pagare le celebrazioni eucaristiche, specialmente in suffragio delle anime dipartite."Il sacrificio di Cristo è gratuito- ha spiegato il Santo Padre nel corso dell'udienza generale - Niente e nessuno è dimenticato nella preghiera eucaristica. La Messa non si ...

Rimborsopoli M5s - Buccarella ammette : "3mila euro al mese non Bastavano per fare il parlamentare" : L'avvocato salentino è tra i 10 esponenti del movimento accusati di aver revocato i bonifici per restituire parte dello stipendio. In un lettera denuncia:...

M5s - Buccarella : Tremila euro al mese non Bastavano per fare il parlamentare : I soldi non gli bastavano per fare il parlamentare. Il senatore uscente M5S Maurizio Buccarella in una lettera al Nuovo Quotidiano di Puglia prova così a spiegare le sue ragioni in merito allo scandalo di Rimborsopoli. "A fronte dell’impegno che ho profuso nell’attività parlamentare ed ai sacrifici che imponevo a me, alla mia famiglia, al mio lavoro per sette giorni alla settimana, i poco più di 3mila euro mensili ...

Per fare la spesa Basta un post : Progetto pilota esperimento a Reggio Emilia in questi giorni. Il modello è quello svedese del "consumo giusto", il gruppo ha già duemila iscritti

Piacenza - Meloni : Quei Bastardi nelle mia Italia si farebbero 10 anni : Dopo il barbaro pestaggio di un carabinieri a Piacenza da parte di alcuni antagonisti che sfilavano in nome dell'antifascismo, si scatena la polemica. Nel mirino ci sono proprio i centri sociali spesso vivaio di picchiatori che hanno un solo obiettivo: colpire le forze dell'ordine durante i cortei. Ed è su questo piano che la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, chiede pene esemplari per chi si è accanito sul militare ...

Ilenia Pastorelli : "Molestie - Basta dire no. Fare l'attrice non è tutto" : La protagonista dell'ultimo film di Verdone: "Non sognavo il mondo dello spettacolo. Ora studio tanto perché mi sento insicura"

Sesso orale esplosivo. È un momento di gioia inaudita per uomini e donne ma - per regalare al tuo partner attimi di piacere inenarrabile - non Basta fare ciò che è scontato e già sai. Se vuoi che l’orgasmo sia superlativo e quei minuti indimenticabili - devi seguire delle istruzioni precise (e un po’ discutibili). Non te ne pentirai - promesso : Il Sesso orale piace a tutti. Ciò non significa che, quando decidi di fare questo ‘’dono’’ al tuo lui, puoi farlo in modo svogliato (e lui godrà comunque) o farlo in modo divino (e lui godrà di più). Oggi vogliamo segnalarvi una serie di dritte per regalare un Sesso orale pazzesco al vostro compagno, sono le dritte di Tracey Cox che è un’esperta di Sesso e non sbaglia un colpo. Iniziamo subito. Secondo la Cox un segreto per rendere ...

"Fammi vedere che sai fare - Basta che non ci scoprano". Rivelati gli audio hot del Prof. di Riccione : "Il tuo amore me lo devi dimostrare". Da pettegolezzo a scabrosa rivelazione, sono più o meno queste le dichiarazioni trapelate dai messaggi vocali di un professore a una studentessa 15enne di un istituto superiore di Riccione."Puoi farmi vedere quello che sai fare - prosegue il messaggio audio - ma senza farlo sapere. basta che non ci vedano".Sul comportamento del docente la Procura di Rimini ha aperto ora un fascicolo d'indagine per ...

"Basta con la scusa del "non ho tempo"! A casa potete fare tutto : dal pane ai saponi. L'autoproduzione è libertà" : Ha tre figli, un bed and breakfast da mandare avanti e un blog da gestire. Nonostante ciò, Stefania Rossini, classe 1975, trova il tempo di produrre quasi tutto in casa: dal dentifricio al pane, dal necessario per uncinetto e maglia ai detersivi. Nel suo libro, intitolato "Natural-mente", edito da Centauria, la blogger spiega come l'autosufficienza produttiva sia alla portata di tutti. "L'autoproduzione - ha spiegato ad HuffPost - ...

#EPCC Cattelan : «Essere il late show più longevo degli anni 2000 non ci Basta. Vogliamo fare di più» : «Per quest’anno ho scelto uno stile minimal chic» – dice scherzando Alessandro Cattelan, prima di iniziare con la presentazione della nuova edizione di #EPCC, che tornerà su Sky Uno HD dal 22 gennaio (dal lunedì al venerdì, in seconda serata). Non lo capiamo subito ma non parla del look. Parla di una sfida che punta a una leggerezza accurata e non estemporanea o istintiva. «Dallo scorso anno siamo diventati quotidiani ed è stato più ...

Roma - Pd : bufala M5S - Spelacchio non Basta per fare chalet mamme : Roma, 11 gen. (askanews) 'Ecco l'ennesima bufala dei #pentaballe del Campidoglio. Spelacchio, secondo i tecnici da noi interpellati, non è assolutamente sufficiente a realizzare la casa delle mamme. L'...