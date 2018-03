Basket Serie A | Trento supera Varese

Basket - 21a giornata Serie A 2018 : Trento supera Varese nell’anticipo : La Dolomiti Energia Trento vince l’anticipo della 21a giornata del campionato di Basket. Successo per 82-74 della squadra di coach Buscaglia contro la Openjobmetis Varese. I padroni di casa ottengono due punti importanti in chiave playoff, salendo ora al settimo posto a quota 22 punti, mentre Varese resta ferma a 16 e probabilmente dice addio alle speranze di qualificarsi alla post season. Grande prova di Joao Gomes, miglior marcatore della ...

Basket femminile - Serie A1 : sfida al vertice tra Schio e Venezia : La classifica della Serie A1 di Basket femminile si sta via via delineando: domenica si disputeranno le cinque partite valide per il secondo turno, su quattro, del Round Challenges che andrà a determinare le posizioni in vista dei playoff. Molte sfide interessanti in questa giornata. A partire dallo scontro al vertice tra Famila Wuber Schio e Umana Reyer Venezia, in casa della formazione scledense. Con 17 vittorie e 2 sole sconfitte, Schio di ...

Basket - 21a giornata Serie A 2018 : capoliste in trasferta - Milano a Bologna e Venezia a Torino. Pesaro-Capo d’Orlando vale la salvezza : Ventunesima giornata di campionato ed impegno in trasferta per le due squadre al vertice. L’Olimpia Milano, reduce dalla bella vittoria in Eurolega a Mosca contro il Khimki, va a Bologna a far visita alla Virtus in una sfida storica per la pallacanestro italiana. La squadra di Pianigiani è in ottima forma, arriva da tre vittorie consecutive e punta a mantenere la vetta della classifica, mentre dall’altra parte c’è una Bologna ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della prima giornata del Round of Challenges. Macchi certezza - bene Orazzo e Moroni : Nel fine settimana si sono giocate le cinque partite valide per il primo turno del Round of Challenges del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018. Di fatto, nel calcolo dei punti in classifica non cambia niente, con quattro giornate i cui punteggi andranno a sommarsi a quelli ottenuti in stagione regolare per definire la griglia dei playoff e le escluse dalla fase finale del torneo. Di fatto, è cambiato poco o nulla in classifica, ...

Basket - Serie A : Trento nel club dei 50. Alle 20.45 Brescia-Brindisi : La 20ª giornata di Serie A di pallacanestro si chiude questa sera con il posticipo tra Brescia e Brindisi , ore 20.45 diretta su Eurosport player, . Questi gli spunti delle gare del weekend. prova di ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane della prima giornata del Round of Challenges. Schio e venezia senza fatica - sorride Broni : Nel fine settimana si sono giocate le cinque partite valide per il primo turno del Round of Challenges del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018. Di fatto, nel calcolo dei punti in classifica non cambia niente, con quattro giornate i cui punteggi andranno a sommarsi a quelli ottenuti in stagione regolare per definire la griglia dei playoff e le escluse dalla fase finale del torneo. Di fatto, è cambiato poco o nulla in classifica, ...

Basket - Serie A 2018 : Brescia doma Brindisi nel posticipo e raggiunge Avellino al terzo posto : La Leonessa Brescia si è rimessa in marcia dopo le due settimane di pausa dopo la finale di Coppa Italia persa contro Torino. La squadra lombarda ha battuto nel posticipo della 20a giornata l’Happy Casa Brindisi, con il punteggio di 74-60. Una vittoria solida per la Germani, che così raggiunge Avellino al terzo posto, a due punti dal duo di testa composto da Milano e Venezia. Eppure non è stata una vittoria agevole quella di Brescia, che ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 20a giornata. Luca Campani top scorer - Della Valle e Aradoni bene ma sconfitti : Vediamo quali sono stati i migliori italiani Della 20a giornata di Serie A Amedeo Della Valle: reduce da due super prestazioni in maglia azzurra (career high in Romania), Amedeo prosegue il suo buon momento anche con Reggio Emilia, anche se la Grissin Bon esce sconfitta dall’importante sfida in chiave playoff contro la Dolomiti Energia Trento. Alla fine ci sono 18 punti per Della Valle, davvero l’ultimo a mollare nella squadra di ...

