Basket C Gold | Il Don Bosco vince in casa contro Agliana

Basket - Nba : avanti Golden State e Boston - Belinelli e Philadelphia cadono a Miami : WASHINGTON - Golden State , 51-14, perde Curry nel primo quarto per un problema alla caviglia e ci pensa allora Kevin Durant, autore di 37 punti, 11 rimbalzi e 4 stoppate, a prendere per mano la ...

Basket - Nba Houston inarrestabile - Golden State in scia. Ok Belinelli e Philadelphia : WASHINGTON - E sono 16. Prosegue il cammino inarrestabile di Houston in vetta alla classifica della Western Conference. I Rockets , 50-13, , pur non giocando la loro miglior partita stagionale, ...

Basket - Nba : Houston scavalca Golden State - Belinelli comincia col sorriso : NEW YORK - È sorpasso in vetta alla Western Conference della Nba. Golden State deve infatti inchinarsi a Portland , 123-117 il risultato, venendo così scavalcata da Houston, che invece supera 100-91 ...

Basket Nba Gallinari trascina i Clippers - pesanti ko per Golden State e Cleveland : ROMA - Il Gallo torna a cantare. I Los Angeles Clippers si godono il miglior Danilo Gallinari della stagione, decisivo nel 103-113 rifilato ai Chicago Bulls. L'azzurro, che sta recuperando la migliore ...

Basket - NBA 2018 : Golden State batte Boston con un super Curry. Westbrook formato MVP ed OKC infila la settima vittoria : Sono sette le partite della notte NBA. C’era grande attesa per la sfida tra le due numero uno delle rispettive Conference, Golden State contro Boston. Vincono i Warriors 109-105 dopo un match che ha visto i campioni in carica partire male (sotto di dieci punti) e ribaltare la contesa nel terzo quarto. Nel finale punto a punto è stato poi decisivo uno strepitoso Steph Curry, miglior marcatore del match con 49 punti a referto ed uno ...

Basket - Nba : Cleveland travolta - Golden State cade in trasferta : NEW YORK - Si ferma a Houston, dopo 14 successi consecutivi in trasferta, la corsa in Nba dei Golden State Warriors, I campioni in carica si sono dovuti inchinare (116-108) ai Rockets, trascinati da ...

Basket - Nba : colpaccio Clippers - Lou Williams stende Golden State : Anche i Warriors, per la cronaca, hanno assenze di rilievo come Curry e Thompson, ma al di là delle defezioni e di tutto il resto, la notte Nba ha un grande protagonista: Lou Williams, per lui a ...

Basket - Nba : Curry trascina Golden State - Cleveland ko a Boston : ROMA - Un fantastico Stephen Curry trascina Golden State contro Dallas. Nel successo 125-122 dei Warriors (30-8) sul parquet dei Mavericks (13-26) il protagonista è il 29enne americano, decisivo con ...

Basket Nba - Belinelli torna al successo - Curry trascina Golden State : ROMA - Sette le partite NBA disputate nella notte italiana, con gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli che tornano al successo superando i Portland Trail Blazers alla Philips Arena 104-89. In evidenza ...

Basket - NBA 2017-2018 : Houston - altra sconfitta! Si ferma anche Golden State : anche durante le feste, l’NBA non si ferma: ben nove partite nella notte italiana e tante sorprese per gli appassionati di Basket a stelle e strisce. Andiamo a vedere come si sono comportate le squadre impegnate nella giornata di regular season del 29 dicembre. Dopo aver raccolto 4 sconfitte nelle prime 29 partite, ora gli Houston Rockets hanno un problema e non possono nascondersi: 5 partite perse in fila, troppe per una squadra che punta ...