Bandiera bianca per la Pallacanestro Marsala nel derby

Il Pd alza Bandiera bianca - Migliore : Così abbiamo perso : Il Pd ha perso , è all'opposizione. La diagnosi è lapidaria, l'autore di quelli più che autorevoli: il padre dell'attuale legge elettorale Ettore Rosato.Il senatore dem, fra i big del partito di Renzi, ha commentato Così a caldo i primi exit poll che vedono i consensi per il partito di Largo del Nazareno compresi in una forchetta di consensi che va dal 20 al 23%."Se risultato dovesse confermarsi, sarebbe un risultato ...

Pd alza Bandiera bianca - Migliore : Così abbiamo perso : Il Pd all'opposizione. La diagnosi è lapidaria, l'autore di quelli più che autorevoli: il padre dell'attuale legge elettorale Ettore Rosato.Il senatore dem, fra i big del partito di Renzi, ha commentato Così a caldo i primi exit poll che vedono i consensi per il partito di Largo del Nazareno compresi in una forchetta di consensi che va dal 20 al 23%."Se risultato dovesse confermarsi, sarebbe un risultato negativo e noi ...

Neymar alza Bandiera bianca : "Sarà operato". Resterà fuori due mesi? : L'infortunio di Neymar mette ancora di più nei guai il Psg che in estate ha investito oltre 400 milioni di euro per rinforzare la sua rosa con gli acquisti del brasiliano, per 222 milioni di euro, e ...

M5s alza Bandiera bianca : i rifiuti di Roma non andranno in Emilia Romagna. Bonaccini : "Surreali" : Ancora scintille sui rifiuti di Roma. A festività ormai concluse, motivo del contendere è il mancato avvio dei carichi dalla Città Eterna all'Emilia Romagna, dopo l'ok incassato dalla Regione guidata da Stefano Bonaccini. Così, l'assessore all'Ambiente del Lazio, Mauro Buschini, punta il dito: "Ama e l'amministrazione capitolina esitano sull'invio dei quantitativi concordati su richiesta di Ama. Voglio sperare non ci ...