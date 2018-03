Banche | tappeti d’oro per i grandi debitori | dito medio per le Pmi

ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 marzo 2018) Durante la campagna elettorale, dipanatasi tra promesse mirabolanti e interviste modello scendiletto, lo sconquasso del sistema bancario che aveva infiammato le prime pagine fin quando c’era da regolare i conti tra bande, è sparito dai radar. Le pietre da scagliare sono state debitamente riposte negli scantinati e Matteo Renzi era persino tornato a magnificare la solidità di Mps. Adesso che il campanello della ricreazione è suonato chi si troverà a fare il capoclasse si dovrà rendere conto che ampi segmenti del settore bancario sono ancora agonizzanti, nonostante i soldi pubblici bruciati nel calderone per coprire le responsabilità nel malaffare. E senza un sistema bancario ragionevolmente sano le imprese non investono, quindi non assumono e la ripresa arranca. Il minimo sindacale di attenzione mediatica si è concentrato sui crediti deteriorati o inesigibili, ma questo è solo un aspetto ...