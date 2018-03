Bambini non vaccinati | i presidi avvertono | “Lunedì niente scuola | nessuna eccezione”

Da lunedì migliaia di Bambini non vaccinati non potranno entrare in aula : È oggi la scadenza per mettersi in regola con la legge sull'obbligo vaccinale. Come previsto dalla norma firmata dal ministro Lorenzin consegnate prima dell'inizio dell'anno scolastico , alle quali ...

Vaccini - "I Bambini non in regola non saranno ammessi a scuola". La decisione dei presidi : I bambini sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni "da lunedì non possono essere ammessi in aula". È Licia Cianfriglia, responsabile delle relazioni istituzionali dell'Associazione nazionale presidi, a fare con l'Agi il punto della situazione nel giorno in cui scade il termine per la presentazione dei certificati vaccinali necessari per evitare l'esclusione da nidi e materne. "C'è una legge ...

Da lunedì migliaia di Bambini non vaccinati non potranno entrare in aula : È oggi la scadenza per mettersi in regola con la legge sull'obbligo vaccinale. Come previsto dalla norma firmata dal ministro Lorenzin?, il 10 marzo le autocertificazioni consegnate prima dell'inizio dell'anno scolastico (alle quali molti genitori hanno fatto ricorso anche per le difficoltà logistiche dei primi mesi) vanno sostituite con la certificazione "comprovante l'avvenuta vaccinazione". Se il ...

Vaccini e scuola : stimati 30 mila Bambini non in regola : La cifra è solo una stima, ma con i numeri a disposizione è quella che potrebbe essere più vicina alla realtà. Potrebbero essere circa 30 mila i bambini sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni che bisogna presentare entro il 10 marzo per evitare l’esclusione da nidi e materne. Diverso il caso di bambini e ragazzi dalle scuole elementari in su. Per loro, se non vaccinati, c’è una sanzione da pagare, ma non possono ...

Vaccini - scade il 10 marzo il termine per presentare documenti. Stimati 30mila Bambini non in regola : Potrebbero essere circa 30mila i bambini sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni, ma di questi è impossibile sapere quanti non saranno ammessi a scuola, perché ogni Regione si comporterà in modo diverso. Lo afferma il past president della Società italiana di Igiene Carlo Signorelli alla vigilia della scadenza del termine del 10 marzo per la presentazione dei certificati vaccinali necessari per evitare ...

