Ballando con le stelle | Eleonora Giorgi già ultima ma per ora non è eliminata

Ballando con le Stelle 2018 : «Cosa ti sei bevuto - Mariotto?» : Ballando con le Stelle 2018 - Guillermo Mariotto Anche a Ballando con le Stelle 2018, proprio come nella serie A, è arrivata la Var. Solo che qui la moviola non sta in campo ma in giuria, nel posto occupato da Guillermo Mariotto, che nella prima puntata ha esasperato ancora di più le sue lungaggini, mettendoci sempre molto più tempo degli altri a votare, facendo tutta una serie di voli pindarici nei giudizi che nessuno capiva, e finendo per ...